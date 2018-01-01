На завтра у столиці прогнозують мокрий сніг

8 лютого вдень мокрий сніг, на дорогах ожеледиця

У четверг, 8 лютого в Києві очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Також завтра буде хмарно, вночі без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°. 9 лютого синоптики