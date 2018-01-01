На завтра у столиці прогнозують мокрий сніг
- Сьогодні, 16:08
-
Розсилка
8 лютого вдень мокрий сніг, на дорогах ожеледиця
У четверг, 8 лютого в Києві очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.
Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».
Також завтра буде хмарно, вночі без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.
9 лютого синоптики прогнозують у Києві мокрий сніг і дощ, вночі налипання мокрого снігу, 10 лютого місцями невеликий мокрий сніг. У ці дні на дорогах також очікується подекуди ожеледиця, вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі та вдень 0-2° тепла.