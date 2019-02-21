Начальнику управління Київської ОДА оголошено підозру в хабарництві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посадовець отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 80 тис. грн

Правоохоронцям повідомлено про підозру заступнику директора – начальника управління містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації у зловживанні впливом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Так, посадовець отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 80 тис. грн за вплив на прийняття рішення про отримання позитивного висновку щодо матеріалів проекту землеустрою в межах Васильківського району Київської області», - інформують у прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Викриття підозрюваного відбулося в межах документування іншого злочину, а саме одержання хабара посадовцем Головного управління Держгеокадастру на Київщині.

Наразі до Печерського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання чиновнику Київської ОДА запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, нещодавно столичними правоохоронцями на одержанні неправомірної вигоди викрито головного спеціаліста одного з районних відділів Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.