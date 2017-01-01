Нацполіція відзвітувала про зниження рівня злочинності у Києві

Рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення в Києві складає 234 кримінальних злочинів, тоді як торік їх було 253

Цьогоріч в Києві знизився рівень злочинності. Про це повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко під час звіту перед депутатами Київської міської ради, інформує прес-служба Національної поліції. «Рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення в Києві складає 234 кримінальних злочинів, тоді як торік їх було 253. Цей



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Начальник київської поліції Андрій Крищенко

Рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення в Києві складає 234 кримінальних злочинів, тоді як торік їх було 253

Цьогоріч в Києві знизився рівень злочинності. Про це повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко під час звіту перед депутатами Київської міської ради, інформує прес-служба Національної поліції.

«Рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення в Києві складає 234 кримінальних злочинів, тоді як торік їх було 253. Цей показник знизився вперше, починаючи з 2012 року», - заявив Крищенко.

Він додав, що традиційно більшу частину всіх злочинів складають майнові злочини, зокрема крадіжки, яких зареєстровано понад 32 тис.

«Протягом року на лінію 102 ми отримали більше мільйона 200 тис. повідомлень громадян, близько 860 тис. заяв внесено до Журналів єдиного обліку управлінь поліції. У столиці зареєстровано понад 68 тис. кримінальних злочинів, а це на 7% менше, ніж в 2016», - додав Крищенко.

За його словами, також простежується зниження скоєних окремих видів злочинів, наприклад розбійні напади - на 15% (489 проти 575 у 2016-м), грабежі - на 41% (3639 проти 6160), крадіжки - на 9% (32910 проти 36237), в тому числі крадіжки з квартир - на 31% (5339 проти 7755), угони автотранспорту - на 20% (1534 проти 1907).

Нагадаємо, минулого тижня було поранено співробітника столичної поліції, який брав участь в операції затримання валютних шахраїв.