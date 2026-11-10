Екстрені відключення світла 10 листопада 2026 року введено у Києві

Енергетики закликають киян, у яких наразі є світло, максимально обмежити використання енергоємних електроприладів

У Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії. Під час таких обмежень погодинні графіки не діють. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Представники компанії зазначили, що екстрені відключення застосовують за розпорядженням «Укренерго». Про подальші зміни енергетики обіцяють інформувати споживачів через офіційні канали зв'язку.

«Екстрені відключення будуть скасовані, як тільки ми отримаємо відповідну команду від «Укренерго», – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають киян, у яких наразі є світло, максимально мінімізувати використання енергоємних електроприладів, аби знизити навантаження на мережу.

Чим відрізняються екстрені та аварійні відключення світла? Аварійні відключення застосовують у разі різкого дефіциту електроенергії, загрози стабільності енергосистеми або пошкодження електромереж. Екстреними зазвичай називають термінові аварійні обмеження, які запроваджують для швидкого зменшення навантаження на енергосистему. Обидва типи відключень можуть відбуватися без попередження, а звичайні погодинні графіки під час їхньої дії не застосовуються.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Унаслідок ударів пошкоджено важливі енергооб'єкти, без електропостачання залишилися понад 600 тис. мешканців Павлоградського, Самарівського, Кам'янського, Дніпровського районів та міста Дніпра.