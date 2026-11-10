Опалювальний сезон у Києві: скільки житлових будинків уже підключено до тепла

Технологічний процес підключення до тепла у Києві вже на завершальній стадії

У Києві триває підключення будівель до тепла. Станом на 6:00 10 листопада вже 85% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали опалення. По це повідомили в комунальному підприємстві «Київтеплоенерго», інформує «Главком».

Повідомляється, що загалом технологічний процес підключення до тепла в місті вже на завершальній стадії. Категорія будинків, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за індивідуальними заявками їх управителів.

Нагадаємо, 2 листопада в Києві стартував опалювальний сезон для житлових будинків. Відповідне рішення міська влада прийняла, враховуючи погодні умови та температуру зовнішнього повітря.

Опалювальний сезон для закладів соціальної сфери розпочали ще 16 жовтня, які також підключають до тепла за їх окремими заявками. Наразі в Києві до тепла підключили понад 86% таких установ – лікарень, дитсадків, шкіл тощо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради назвав ситуацію із світлом та водою у Києві найгіршою в країні, пов'язавши тривалі відключення не лише з обстрілами РФ, а й із невиконанням рішень щодо підготовки до зими на рівні міської влади.

«Главком» повідомляв, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону. За його словами, лівий берег столиці ризикує залишитися взимку без тепла, води та електроенергії. Посадовець стверджує, що Деснянський район не отримав коштів на створення альтернативних джерел теплопостачання.

Водночас столична влада обіцяє до 12 листопада забезпечити опаленням усі житлові будинки, крім аварійних. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в місті триває будівництво резервних електростанцій для підтримки водопостачання під час відключень. Крім того, уряд вирішив передати столиці десять додаткових генераторів.