Над Києвом смог: в яких районах найбільш забруднене повітря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Метеорологічні умови у Києві сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень забруднення повітря у Києві.

«Так, за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах:

площ Бессарабської та Деміївської;

Оболонського проспекту;

вулиці Довженка;

проспекту Перемоги.

Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 – 7,5 середньодобових ГДК, в районах:

площ Бессарабської та Деміївської;

Оболонського проспекту;

проспекту Перемоги;

бульвару Л.Українки;

вулиці Довженка;

вул. Попудренка;

Каунаської вулиці.

Як уже повідомляв Укргідрометцентр, до 3 серпня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря).