  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Над Києвом смог: в яких районах найбільш забруднене повітря

    • Розсилка
    Над Києвом смог: в яких районах найбільш забруднене повітря

    Метеорологічні умови у Києві сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень забруднення повітря у Києві.

    «Так, за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах:

    • площ Бессарабської та Деміївської;
    • Оболонського проспекту;
    • вулиці Довженка;
    • проспекту Перемоги.

    Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 – 7,5 середньодобових ГДК, в районах:

    • площ Бессарабської та Деміївської;
    • Оболонського проспекту;
    • проспекту Перемоги;
    • бульвару Л.Українки;
    • вулиці Довженка;
    • вул. Попудренка;
    • Каунаської вулиці.

    Як уже повідомляв Укргідрометцентр, до 3 серпня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря).

    Читайте також
    прогноз погоди Київ ДСНС Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ