Над Києвом смог: в яких районах найбільш забруднене повітря
-
Розсилка
Метеорологічні умови у Києві сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень забруднення повітря у Києві.
«Так, за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах:
- площ Бессарабської та Деміївської;
- Оболонського проспекту;
- вулиці Довженка;
- проспекту Перемоги.
Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 – 7,5 середньодобових ГДК, в районах:
- площ Бессарабської та Деміївської;
- Оболонського проспекту;
- проспекту Перемоги;
- бульвару Л.Українки;
- вулиці Довженка;
- вул. Попудренка;
- Каунаської вулиці.
Як уже повідомляв Укргідрометцентр, до 3 серпня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря).