Куди сходити у Києві протягом тижня: перелік культурних подій

Столичні театри підготували багато постановок

Протягом тижня у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки та ярмарки. Столичні театри, музеї і бібліотеки цього тижня підготували для киян та гостей міста цікаві культурні програми. До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 28 жовтня до 3 листопада.

Зміст

Театри

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

1–3 листопада – балет на 2 дії «Аладдін».

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

29 жовтня – вистава «37 листівок». Драмеді;

29 жовтня – вистава «37 листівок». Драмеді; 29 жовтня – вистава «Усі найкращі речі». Моновистава;

30 жовтня – вистава «Моменти/Momenti». Паперова рапсодія;

30 жовтня – вистава «Дім». Колективне сновидіння;

30 жовтня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;

1 листопада – вистава «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти;

2 листопада – вистава «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

2 листопада – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

3 листопада – вистава «Море… Ніч… Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі;

3 листопада – вистава «Жіноча логіка». Комедія.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

2 листопада – жарт не на жарт «Коза-Дереза»;

3 листопада – мюзикл «Лікар Айболить».

Дитячий простір «У світі казок»

30 жовтня – музична казка «Була у Зайчика хатинка…»;

2 листопада – лірична фантазія «Каракулі каракуля».

Київський академічний театр ляльок:

30 жовтня – «Блогери в театрі»;

31 жовтня – «Попелюшка»;

1, 2 листопада – «Пригоди Бурундучків»;

1 листопада – «Чарівник країни Оз»;

2 листопада – «Пітер Пен»;

2 листопада – «Украдене щастя»;

3 листопада – «Кіт у чоботях».

Київський академічний театр «Колесо»:

29, 30 жовтня – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;

31 жовтня та 2 листопада – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;

1 та 2 листопада – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

3 листопада – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

3 листопада – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка».

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:

28 жовтня – (трагікомедія) «Бельведер».

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»:

30 жовтня – детектив-кабаре «Нічний репортер»;

31 жовтня – ексцентрично-музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня»;

1 листопада – фольклорний батл «Скидай сандалі». Прем’єра;

2 листопада – старосвітська кУмедія «Українські вечорниці»;

3 листопада – музична комедія «Весілля в Авлабарі».

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

1 листопада – 1 грудня – виставка «ὠμοφόριον. Військо під захистом Богородиці»;

1–30 листопада – виставка «На сторожі Святої Софії»;

1–24 листопада – виставка «Протест/Архітектура. Барикади і намети: світ і Україна» (спільно з Музеєм Революції Гідності»);

1–30 листопада – виставка «Щоденники війни» (спільно з Музеєм «Голоси мирних»);

1–30 листопада – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

2 листопада – дискусія «Протести в кіно»;

3 листопада – майстер-клас для дітей «Графіті та плакати протесту»;

до 1 грудня – виставка «Київ багряний»;

протягом жовтня – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом жовтня – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом жовтня – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

1, 3 листопада – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

2 листопада – кураторські екскурсії виставкою «Transfero»;

2 листопада – прогулянка садибою на Паньківській, 9 «Та тут же жив Грушевський!» з відвіданням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 листопада – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 листопада – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва».

Музей української діаспори:

до 31 жовтня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

31 жовтня – 2 грудня – виставка сучасних українських художників «Surreal reality»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

1 листопада – 31 грудня – виставка творів сучасних українських художників «Шість вимірів»;

протягом місяця – кураторські екскурсії та майстер-класи у просторі виставки «Шість вимірів».

Музей шістдесятництва:





до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 листопада – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;

1–30 листопада – виставка художніх творів із колекції Музею шістдесятництва «Осанна осені»;

1–30 листопада – виставка творів Галини Севрук «Земля і небо».

Музей окупації Києва:

протягом жовтня – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

до 23 листопада – виставка живопису Альберта Еліезера Фельдмана;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

до 31 грудня – виставка «Tempo Primo»;

до 30 листопада – мистецький проєкт Open Call «Крутосхили Кудрявця».

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:

1–10 листопада – виставка Марії Некрасової.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

1 листопада – авторські читання: Володимир Тимчук (полковник ЗСУ), презентація збірки «Барокове»;

2 листопада – «Класична гітара», концерт струнної музики заслуженого артиста України, соліста Національної філармонії України Андрія Остапенка.

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

до 31 жовтня – персональна виставка графіки народного художника України Валерія Франчука.

Музей гетьманства:

до 31 жовтня – виставка з фондової колекції музею «Зброя і гроші»;

до 31 жовтня – персональна виставка батального живопису Андрія Серебрякова «Україна – Східний щит Європи»;

2 листопада – перша лекція з циклу про козацьких літописців к. і. н. Панченка В.О. «Самовидець (Роман Ракушка-Романовський)»;

до 6 листопада – виставка Тетяни Кашуби «Козацький дух у світлинах української витинанки».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

1–9 листопада – персональна виставка «Живу, бо люблю…» членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Валентини Папіної;

5–30 жовтня – виставка «Український театральний костюм ХХ-ХХІ ст. Ідентичність, контекст, ландшафт»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

За попереднім замовленням:

цикл ізотерапевтичних занять для дітей і дорослих «Намалюй свій власний світ»;

екскурсія «Розвиток музичного мистецтва України», яка розповідає про розвиток української музики від давніх фольклорних джерел до різноманітних класичних форм і жанрів на основі представлених в експозиції матеріалів.

Будинок-музей М. Заньковецької:

до 30 жовтня – персональна виставка «Від руїн до відродження: 2023–2024…» членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Дарії Пінчук.

Національний музей декоративного мистецтва України:

31 жовтня – інтерактивне заняття з майстер-класом «Виготовлення гарбузової листівки» в межах святкової програми «Гарбузова вечірка»;

1–10 листопада – виставка робіт фіналістів ІІ Міжнародного конкурсу малюнка «Малюємо українською. АБЕТКА»;

до 1 грудня – виставка «Біла магія. Порцеляна» до 100-річчя Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Із колекцій Національного музею декоративного мистецтва України та Музею «Київський фарфор»;

до 15 січня 2025 року – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

до 31 жовтня – квест для дітей «Світ створений з любові» (за попереднім записом);

до 31 грудня – виставка-колаж-інсталяція «Україна і Українці. Ідентифікація або Світ створений з любові» (репродукції з фондової збірки Музею Івана Гончара);

до 31 грудня – онлайн-виставка «Небо на землі». Колекція українських народних ікон Івана Гончара;

до 31 грудня – онлайн-виставка «Мами-українки на фотографіях початку ХХ століття»;

до 31 грудня – віртуальна 3D виставка «Іван Гончар. Збирач»;

протягом листопада – планшетна вулична виставка «До своєї природи» – про осмислення історичного взаємозв’язку українців із природою через культуру, про цінність національного природного та культурного спадку;

до 1 грудня – майстер-клас із фольклору;

до 1 грудня – майстер-клас з інструментальної музики;

до 1 грудня – майстер-клас із традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

до 4 листопада – проєкт Музею книги і друкарства України та Музею письма і друку в Німеччині. У Лейпцигу відбудеться низка тренінгів обох команд музею, які очолять директори – Валентина Бочковська та Крістіна Вальтер. Серед результатів проєкту – виготовлення артбуку, презентація історії співпраці українців з Лейпцигом;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії. У програмі: виставка оригіналів ілюстрацій українських художників до творів Тараса Шевченка та видань збірки поезій «Кобзар»;

упродовж місяця – виставка «Українці. Хто ми і навіщо є?». Етнологічні дослідження присвячені святу Трійця;

упродовж місяця – виставка бійця ЗСУ Володимира Семенишина;

виставка-відзначення творчої спадщини лауреата Шевченківської премії Володимира Юрчишина до Дня пам’яті українців – жертв примусового виселення у 1944–1951 роках;

виставка від Pictoric (керівник – художник Олег Грищенко);

виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів).

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

3 листопада – літературно-музичний захід «Осінній бал у фортеці» (спільно зі студією старовинного танцю «Джойссанс»);

до 30 жовтня – фотовиставка «Незламні. Жіночі обличчя війни». Авторка Оксана Чорна – офіцерка служби зв’язку з громадськістю 53-ї ОМБ ім. Князя Володимира Мономаха. Спільно з Київською міською спілкою ветеранів Афганістану;

щопонеділка – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

2 листопада – «Квіти на Оскап».

Музей видатних діячів української культури:

до 30 грудня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького;

до 10 грудня – «Микола Лисенко в Лейпцигу». Виставка з колекції Музею;

25 жовтня – 25 листопада – виставки Анни Мейсон «Чудернацькі звірі. Живопис. Графіка. Кераміка»;

30 жовтня – 31 грудня – виставка до 175-річчя «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

до 30 грудня – «Салон Проні Прокопівни». Інтерактивна виставка за мотивами твору «За двома зайцями» М. Старицького;

1 листопада – лекція з чаюванням «Емансиповане жіноцтво Косачів». Лекторка О. Константинівська;

3 листопада – концерт «Рідні наспіви О. Чубаревої (сопрано)». Спільно з НФУ;

2 листопада – концерт «Химери бароко» В. Матюшенко та О. Табуліна (сопрано). Спільно з НФУ;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щонеділі – «Панас Саксаганський. Магія перетворення». Лекторій з чаюванням;

щовівторка та щосуботи – квест для дітей «Таємниці музичних інструментів».

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

30 жовтня – 3 листопада – виставка «Ковчег»;

30 жовтня – 3 листопада – виставка «Ковчег»; 30 жовтня – 3 листопада – екскурсія виставкою «Ковчег»;

31 жовтня – екскурсії в межах проєкту «Крізь потаємні дверцята», коли протягом одного дня експонуватимуть один твір із колекції Музею;

2, 3 листопада – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

2, 3 листопада – дитяча абонементна програма «Канікули в Музеї Ханенків!»;

2, 3 листопада – екскурсія інтерʼєрами Музею;

2, 3 листопада – абонементні заняття для дітей 6–9 років «Канікули в Музеї»;

3 листопада – Almia music в Музеї. Arpeggione (концерт);

щосуботи – протягом роботи виставки «Ковчег» кураторська екскурсія від Олени Мітякіної;

щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

Національний музей Революції Гідності:

24 жовтня – 21 листопада (включно) – виставка «Протест/Архітектура. Барикади і намети: світ і Україна».

Галерея КмнцНткд:

28 жовтня – «Фізична безбарʼєрність у закладах культури та освіти»;

29 жовтня – народна творчість Києва. Вивчаємо: інформаційно-практична консультація;

30 жовтня – UNESCO, Київ та нематеріальна культурна спадщина;

31 жовтня – «Статус. Методично-практична консультація»;

31 жовтня – режисура виступу та репертуар – основа успіху, інформаційно-практична консультація;

1 листопада – «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи, національні меншини, діаспора».

Музей українського грамзапису:

2 листопада – «Gogol Bordello». Декада вінілу від легендарного гурту.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

2–3 листопада – «Хатинка народних майстринь». Майстер-класи «Urban Motanka».

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:

щоп’ятниці до 29 листопада – виставка «Мазепіана у музейних зібраннях та приватних колекціях України»;

щодня – виставка «Відроджений всесвіт» (локація – Будинок намісника Києво-Печерської лаври, корпус № 1);

щодня – виставка «Князі Острозькі: європейський вимір української історії» (локація – вул. Лаврська, 9, корпус № 4);

щодня – виставковий проєкт «Нам поможе Святий Юрій, ще й Пречиста Мати волю здобувати!». Іконостас із переліку спадщини ЮНЕСКО: представлено відновлену реліквію з церкви Святого Юра (локація – Успенський собор).

Бібліотеки

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

28 жовтня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

29 жовтня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

30 жовтня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

30 жовтня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

30 жовтня – розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено!» у співпраці з «Єдині»;

31 жовтня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

1 листопада – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

28 жовтня – мовний клуб «НУМО»;

28 жовтня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

29 жовтня – києвознавчі вівторки з Юрієм Чабаном;

29 жовтня – презентація виставки керамічних масок театру Но;

31 жовтня – жіноче коло психологічної підтримки;

2 листопада – розмовний клуб «English Speaking Club»;

2 листопада – електроакустична майстерня. Фольклорний концерт ірландської музики;

2 листопада – літературно-краєзнавча зустріч із митцями Сіверщини «Поезія поруч»;

2 листопада – «Rún» до Самайна – концерт фолк-музики у відділі мистецтв;

1–15 листопада – «Кіра Муратова та її фільми» (до 90-річчя від дня народження видатної української кінорежисерки).

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

28 жовтня – 3 листопада – артвиставка «Мозаїка душі»;

28 жовтня – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);

29 жовтня – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

29 жовтня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

30 жовтня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

1 листопада – відкриття колективної виставки картин «Гарбузи» (кураторка – Еллен Орро).

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

30 жовтня – розмовний клуб «Говоримо українською»;

1 листопада – вікторина до Дня заснування Європейського Союзу «Європа. Що ти знаєш про неї?».

Бібліотека на Воскресенці:

29 жовтня – творча зустріч із письменницею Тетяною Коноваленко, переможницею Всеукраїнського літературного конкурсу творів гумору і сатири імені Петра Гулака-Артемовського.

Бібліотека № 134:

30 жовтня – розмовний клуб української мови «Заговорити солов’їною».

Киянам нагадують про необхідність дотримуватися заходів безпеки та просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, легендарний польський режисер Ґжеґож Яжина прибув до Театру імені Лесі Українки, аби обговорити подробиці майбутнього проєкту з художнім керівником Кирилом Кашліковим та познайомитися з акторами.