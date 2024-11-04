Рятувальники прибирають повалені дерева та аварійні конструкції: фото наслідків негоди у столиці

Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки, бути обережними на вулиці, не паркувати автомобілі під деревами

До робіт долучено 17 осіб оперативного складу служби та чотири одиниці техніки

Через негоду та сильний вітер у столиці виявлено 20 пошкоджених і 37 повалених дерев. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

Для ліквідації наслідків негоди задіяні техніка та працівники аварійно-диспетчерської служби комунального об’єднання, бригади комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень районів столиці. Вони прибирають дерева та гілки, що заважають або несуть небезпеку трaнспорту і пішоходам.

Окрім цього, рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» прибирають повалені дерева в різних районах столиці та демонтують аварійні конструкції на дахах і фасадах будинків, що пошкоджені внаслідок сильних вітрів.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, зокрема оперативні підрозділи КАРС виїжджають переважно на виїзди, пов’язані з виникненням або загрозою виникнення надзвичайних ситуацій через негоду. До робіт долучено 17 осіб оперативного складу служби та чотири одиниці техніки.

Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки, бути обережними на вулиці, не паркувати автомобілі під деревами.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 листопада, у столиці спостерігаються сильні пориви вітру до 20 м/с, що вже призвело до падіння дерев та пошкоджень дахів. Патрульна поліція надала рекомендації киянам щодо безпеки під час негоди.