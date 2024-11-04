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Рятувальники прибирають повалені дерева та аварійні конструкції: фото наслідків негоди у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Рятувальники прибирають повалені дерева та аварійні конструкції: фото наслідків негоди у столиці
Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки, бути обережними на вулиці, не паркувати автомобілі під деревами
фото: «Київзеленбуд»

До робіт долучено 17 осіб оперативного складу служби та чотири одиниці техніки

Через негоду та сильний вітер у столиці виявлено 20 пошкоджених і 37 повалених дерев. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

Для ліквідації наслідків негоди задіяні техніка та працівники аварійно-диспетчерської служби комунального об’єднання, бригади комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень районів столиці. Вони прибирають дерева та гілки, що заважають або несуть небезпеку трaнспорту і пішоходам.

Рятувальники прибирають повалені дерева та аварійні конструкції: фото наслідків негоди у столиці фото 1

Окрім цього, рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» прибирають повалені дерева в різних районах столиці та демонтують аварійні конструкції на дахах і фасадах будинків, що пошкоджені внаслідок сильних вітрів.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, зокрема оперативні підрозділи КАРС виїжджають переважно на виїзди, пов’язані з виникненням або загрозою виникнення надзвичайних ситуацій через негоду. До робіт долучено 17 осіб оперативного складу служби та чотири одиниці техніки.

Рятувальники прибирають повалені дерева та аварійні конструкції: фото наслідків негоди у столиці фото 2

Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки, бути обережними на вулиці, не паркувати автомобілі під деревами.

Рятувальники прибирають повалені дерева та аварійні конструкції: фото наслідків негоди у столиці фото 3

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 листопада, у столиці спостерігаються сильні пориви вітру до 20 м/с, що вже призвело до падіння дерев та пошкоджень дахів. Патрульна поліція надала рекомендації киянам щодо безпеки під час негоди.

Теги: рятувальники поліція Київзеленбуд негода вітер

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