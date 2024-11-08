Витер ноги об прапор України й увімкнув гімн СРСР. У Рівному затримано літнього чоловіка

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України – публічна наруга над державним прапором України

60-річний житель Рівненського району уже потрапляв в поле зору правоохоронців

У Рівному поліціянти затримали 60-річного чоловіка, який посеред міста витирав ноги об державний прапор, а пізніше одягнув на себе червону тканину й увімкнув радянський гімн. Про це повідомляє Нацполіція.

Про інцидент повідомила небайдужа містянка, яка помітила чоловіка поблизу одного з торгівельно-розважальних центрів міста.

Поліціянти затримали чоловіка та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Порушником виявився 60-річний житель села Малий Олексин, що на Рівненщині.

«Відомо, що 60-річний житель Рівненського району уже потрапляв в поле зору правоохоронців, зокрема за пошкодження у жовтні меморіальної дошки Степана Бандери в обласному центрі», – додали в поліції.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України – публічна наруга над державним прапором України.

Нагадаємо, уночі 20 жовтня вандали пошкодили могили українських захисників на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища у Львові.

До слова, раніше у Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.

Нагадаємо, поліцейські Бориспільщини затримали чоловіка, який 16 серпня облив хімічною речовиною підніжжя стели Герою Небесної сотні Юрію Вербицькому у с. Гнідин.