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Через прогнозовану негоду в Києві приспущено головний прапор країни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Через прогнозовану негоду в Києві приспущено головний прапор країни
фото: з відкритих джерел

За прогнозами синоптиків у Києві очікуються шквали вітру 15-20 м/с

Сьогодні, 31 жовтня, через прогнозовану негоду у столиці приспущено головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві очікуються шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки жовтий).

Як зазначає «Київзеленбуд», прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Нагадаємо, що споруда флагштока заввишки майже 90 м і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 м.

Як повідомлялося, 1 листопада в низці областей України очікуються небезпечні метеорологічні явища. За прогнозом синоптиків, на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м. Київ та області. Вдень 1 листопада пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий 

Теги: прапор Київзеленбуд вітер негода прапор України

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