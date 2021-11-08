Намагався перебігти вісім смуг: у Києві під колесами авто загинув чоловік (фото)

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП

На проспекті Перемоги у Святошинському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Мерседес», 1973 року народження, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Наразі його особа встановлюється.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини та причини цієї автопригоди.

Як повідомлялося, 7 листопада у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 81-річний пенсіонер загинув.

7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.

8 листопада на перехресті проспекту Петра Григоренка та вулиці Анни Ахматової в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.