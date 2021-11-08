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    Намагався перебігти вісім смуг: у Києві під колесами авто загинув чоловік (фото)

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    Пішохід&nbsp;переходив проспект Перемоги у невстановленому місці - Намагався перебігти вісім смуг: у Києві під колесами авто загинув чоловік (фото)
    Пішохід переходив проспект Перемоги у невстановленому місці
    фото: Нацполіція

    Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП

    На проспекті Перемоги у Святошинському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    За попередньою інформацією, водій автомобіля «Мерседес», 1973 року народження, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Наразі його особа встановлюється.

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    Намагався перебігти вісім смуг: у Києві під колесами авто загинув чоловік (фото)
    Намагався перебігти вісім смуг: у Києві під колесами авто загинув чоловік (фото)

    Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини та причини цієї автопригоди.

    Як повідомлялося, 7 листопада у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 81-річний пенсіонер загинув.

    7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.

    8 листопада на перехресті проспекту Петра Григоренка та вулиці Анни Ахматової в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ кримінал водій автомобіль розслідування
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    Намагався перебігти вісім смуг: у Києві під колесами авто загинув чоловік (фото)