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    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)

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    Ford отримав серйозні пошкодження внаслідок зіткнення з Audi - Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)
    Ford отримав серйозні пошкодження внаслідок зіткнення з Audi
    фото: dtp.kiev.ua

    Водій Audi втік із місця ДТП, влаштованої ним на столичних Позняках

    У понеділок, 8 листопада, на перехресті проспекту Петра Григоренка та вулиці Анни Ахматової в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    За попередніми даними, Ford їхав на зелений сигнал світлофора по проспекту Петра Григоренка. В цей час на великій швидкості на червоний сигнал світлофора летів водій Audi. Сталося зіткнення.

    Від удару Audi відкинуло на автостоянку, що знаходилася поруч. Легковик зніс паркан та врізався в припарковане Mitsubishi, яке зачепило припаркований поруч Nissan.

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    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)
    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)
    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)
    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)
    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)
    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)
    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)
    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)
    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)

    За словами водія автомобіля Ford, удар стався миттєво, спрацювала подушка безпеки, саме вона і врятувала йому життя. Коли він вийшов із машини, то водія Audi вже не було, він втік з місця аварії.

    У водія Ford незначні садна на обличчі.

    Деталі автопригоди встановлюють слідчі.

    Як повідомлялося, 7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)