Масштабна ДТП у Києві: «шумахер» на Audi протаранив Ford і побив автівки на стоянці (фото)

Водій Audi втік із місця ДТП, влаштованої ним на столичних Позняках

У понеділок, 8 листопада, на перехресті проспекту Петра Григоренка та вулиці Анни Ахматової в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, Ford їхав на зелений сигнал світлофора по проспекту Петра Григоренка. В цей час на великій швидкості на червоний сигнал світлофора летів водій Audi. Сталося зіткнення.

Від удару Audi відкинуло на автостоянку, що знаходилася поруч. Легковик зніс паркан та врізався в припарковане Mitsubishi, яке зачепило припаркований поруч Nissan.

За словами водія автомобіля Ford, удар стався миттєво, спрацювала подушка безпеки, саме вона і врятувала йому життя. Коли він вийшов із машини, то водія Audi вже не було, він втік з місця аварії.

У водія Ford незначні садна на обличчі.

Деталі автопригоди встановлюють слідчі.

Як повідомлялося, 7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.