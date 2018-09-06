Напад на геїв на Хрещатику: поліція відкрила два провадження



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Фото: Інформатор Поліція затримала підозрюваних у нападі на представників ЛГБТ

Конфлікт виник через зовнішність хлопця, при цьому правопорушники акцентували на нетрадиційній орієнтації потерпілого

Столичні правоохоронці встановили причини конфлікту та поранення хлопця на Хрещатику, що сталися у четвер, 6 вересня, вранці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Під час перевірки, зокрема з показів свідків, встановлено, що конфлікт виник через зовнішність хлопця, при цьому правопорушники акцентували на нетрадиційній орієнтації потерпілого та його друзів. Спочатку вони просто ображали їх, а потім почалася бійка, під час якої хлопець отримав ножові поранення», - йдеться в повідомленні.

За фактом події розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Після інформації лікарів про стан здоров’я потерпілого також буде розпочате кримінальне провадження за фактом нанесення йому тілесних ушкоджень.

Як повідомлялося раніше, 6 вересня близько 5:30 на вулиці Хрещатик натовп молодиків напав на представників ЛГБТ. Одного з хлопців три рази вдарили ножем в груди.

За показами та прикметами свідків правоохоронці затримали п’ятьох осіб і доставили їх до Печерського управління поліції. Усі вони – неповнолітні.