Нардеп Купрій заявив, що на нього напали під Києвом



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Нападники втекли на автомобілі Фото: Нацполіція

Напад стався на одній з вулиць Гостомеля

У селищі Гостомель Київської області двоє невідомих напали на народного депутата. Як повідомляє пресслужба поліції Київщини, напад стався близько 10:00, чоловікові бризнули в обличчя сльозогінним газом та облили одяг рідиною, схожою на екскременти.

Зазначається, що напад стався на одній з вулиць Гостомеля. Зловмисники втекли на автомобілі «Опель» сірого кольору. Для їх затримання на території Київської області та столиці ввели поліцейську операцію «Перехоплення».

Правоохоронці не називають ім'я потерпілого. Водночас позафракційний депутат Віталій Купрій повідомив у Facebook про те, що на нього сьогодні напали.

У квітні на засіданні погоджувальної ради парламенту народний депутат, колишній член «Блоку Петра Порошенко» та екскандидат на пост президента на виборах 2019 Віталій Купрій заявив про створення у Верховній Раді нового міжфракційного об'єднання «За Зеленського». Він виявився єдиним представником цього об'єднання.