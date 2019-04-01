Нардеп Загорій направив усю свою депутатську зарплату на благодійність



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Народний депутат Гліб Загорій є кінцевим бенефіціарним власником трьох фармацевтичних компаній

Гліб Загорій задекларував 95 патентів і торгових марок

Народний депутат України Гліб Загорій протягом 2018 року направив на благодійність загалом понад 1,5 млн грн.

Також у його електронній декларації за 2018 рік, яка доступна в Єдиному державному реєстрі декларацій, зазначено 95 патентів і торгових марок, переважно у сфері фармацевтики, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Загорій є кінцевим бенефіціарним власником у ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», у ПрАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та ПАТ «Фармак».

Серед об'єктів нерухомості в декларації вказані орендована земельна ділянка площею 40 778 кв. м, орендовані квартира на 271,5 кв. м та офіс на 423,7 кв. м. Дружина депутата Катерина Загорій володіє правом користування дачним будинком площею 760,8 кв. м і ділянкою землі на 5423 кв. м.

У документі вказано автомобіль Tesla SP85D 2015 року випуску, орендовані Mercedes-Benz S 600 2012 випуску та BMW Alpina B7 2017 року випуску. Катерині Загорій належить Range Rover 2014 року випуску.

Депутатська зарплата Гліба Загорія в 2018 році становила 329 583 грн. Він також отримував заробітну плату за сумісництвом за наукову діяльність у двох вишах.

Бенефіціар «Дарниці» повідомив журналістам, що всю нараховану в 2018 році заробітну плату він направляв на благодійність.

Окремо декларант дав пояснення щодо доходу Катерини Загорій на загальну суму 531 млн грн «від відчуження цінних паперів і корпоративних прав». За словами Загорія, в електронній декларації немає пункту витрат членів сім'ї. Водночас витрати під час проведення операцій з цінними паперами в 2018 році становили понад 521 млн грн. Тому фактичний дохід обчислюється як різниця між доходом (531 млн грн) і витратами (521 млн грн). До отриманого результату слід додати купонний дохід за цінними паперами. У підсумку, зазначив Гліб Загорій, дохід його дружини - близько 14 млн грн.

Загорій також вказав 1,9 млн грн доходу від продажу рухомого майна та роялті на суму 11,73 млн грн від ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

В електронній декларації Загорій вказав 4,8 млн грн на рахунках в українських банках – «Ощадбанку», «Укрсиббанку» та інших. Крім того, він задекларував 2,1 млн доларів, 421 тис. євро і 5,4 млн грн готівкою, 37 млн грн дебіторської заборгованості за корпоративні права та 1 млн доларів, позичених третім особам.

Рухоме майно бенефіціара «Дарниці» - це, зокрема, дві одиниці зброї, запонки, антикварні вироби, колекції скульптур і живопису ХХ ст. У декларації також зазначено колекції українських національних костюмів, килимів та інших творів мистецтва, які належать його дружині.

Раніше повідомлялося, що ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» в 2018 році збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Очікується, що на загальних зборах акціонерів «Дарниці», які відбудуться на початку квітня, буде ухвалено рішення не виплачувати дивіденди і направити прибуток за 2018 рік на розвиток компанії.