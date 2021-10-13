Під час спецоперації затримано наркоділків із «товаром» на 15 млн грн (фото)

У наркоділків правоохоронці виявили зброю та боєприпаси

Близько опівночі 10 жовтня в ході спецоперації столичні правоохоронці перехопили автомобіль «Лексус» на вул. Карла Маркса у Деснянському районі, водій та пасажир якого, за попередньою інформацією, перевозили наркотичні засоби. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході обшуку автомобіля вилучено понад 10 кг мефедрону, пістолет, близько 40 патронів, а також мобільні телефони, записи з координатами захованих наркотичних речовин. Також у ході огляду ділянки узбіччя, де зупинили автомобіль, виявлено грошові кошти у сумі 13 тис. грн та $4 тис., ще один пістолет з кобурою та набоями до нього.

Чоловіків, 1987 та 2003 р.н., затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Крім того, у ході подальших слідчих дій на Чернігівщині правоохоронці виявили місцезнаходження схованки, з якої вилучили ще близько 15 кг мефедрону та на місці затримали трьох чоловіків (1970, 1974, 2003 р.н.), які її розкопували.

Загалом під час спецоперації правоохоронці вилучили наркотиків на суму близько 15 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають.