Спецпризначенці зловили «на гарячому» розповсюджувача наркотиків (фото, відео)

Правопорушником виявився уродженець Ккиївщини, який перебував у розшуку за збут наркотиків

Столичні спецпризначенці полку поліції особливого призначення затримали чоловіка, який розкладав закладки біля залізничної станції «Лісництво». Для документування події на місце виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці помітили невідомого, який різко змінив маршрут руху, коли побачив службове авто.

«Ми з напарником вирішили перевірити підозрілого чоловіка та провести поверхневий огляд. У результаті виявили при ньому згортки з речовиною, схожою на наркотики. Далі ми викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка задокументувала злочин», – розповів старший сержант полку поліції особливого призначення №1 Головного управління Національної поліції у Києві Євгеній Філончук.

Начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок повідомив, що зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України: «Правопорушником виявився уродженець Київської області, 1996 року народження, який перебував у розшуку за збут наркотиків у Святошинському районі міста Києва. Ми вилучили у чоловіка 135 пакетів, ймовірно, з наркотичними речовинами та мобільний телефон. Під час перевірки ґаджета ми з’ясували, що поблизу місця скоєння злочину зловмисник вже сховав близько 60 подібних закладок. Ми вилучили пакети з наркотиками та направили їх на експертизу».

Слідчими Дарницького управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.