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    Спецпризначенці зловили «на гарячому» розповсюджувача наркотиків (фото, відео)

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    Правоохоронці&nbsp;вилучили у чоловіка 135 пакетів із наркотичними речовинами - Спецпризначенці зловили «на гарячому» розповсюджувача наркотиків (фото, відео)
    Правоохоронці вилучили у чоловіка 135 пакетів із наркотичними речовинами
    Фото: Нацполіція

    Правопорушником виявився уродженець Ккиївщини, який перебував у розшуку за збут наркотиків

    Столичні спецпризначенці полку поліції особливого призначення затримали чоловіка, який розкладав закладки біля залізничної станції «Лісництво». Для документування події на місце виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці помітили невідомого, який різко змінив маршрут руху, коли побачив службове авто.

    «Ми з напарником вирішили перевірити підозрілого чоловіка та провести поверхневий огляд. У результаті виявили при ньому згортки з речовиною, схожою на наркотики. Далі ми викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка задокументувала злочин», – розповів старший сержант полку поліції особливого призначення №1 Головного управління Національної поліції у Києві Євгеній Філончук.

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    Спецпризначенці зловили «на гарячому» розповсюджувача наркотиків (фото, відео)
    Спецпризначенці зловили «на гарячому» розповсюджувача наркотиків (фото, відео)
    Спецпризначенці зловили «на гарячому» розповсюджувача наркотиків (фото, відео)

    Начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок повідомив, що зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України: «Правопорушником виявився уродженець Київської області, 1996 року народження, який перебував у розшуку за збут наркотиків у Святошинському районі міста Києва. Ми вилучили у чоловіка 135 пакетів, ймовірно, з наркотичними речовинами та мобільний телефон. Під час перевірки ґаджета ми з’ясували, що поблизу місця скоєння злочину зловмисник вже сховав близько 60 подібних закладок. Ми вилучили пакети з наркотиками та направили їх на експертизу».

    Слідчими Дарницького управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал наркотики
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    Спецпризначенці зловили «на гарячому» розповсюджувача наркотиків (фото, відео)