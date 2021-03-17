Мешканці Мінського масиву та Оболоні зібралися під стінами Київради протестувати проти забудови

Народний депутат закликала відмовитись від плану забудови Мінського масиву

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла звернулася до членів постійної комісії Київради з проханням не затверджувати детальний план території на Мінському масиві (Оболонь). Відповідне звернення народний депутат розмістила на своїй сторінці у Facebook.

«У цьому плані – збільшення жителів на понад 11 тисяч і поява багатоповерхових будинків на 6307 квартир. Забудова не передбачає реального створення достатньої кількості соціальної інфраструктури: нових шкіл, дитячих садочків, медичних закладів, доріг та розвинутого транспортного сполучення», – пише депутат.

Крім того, планується демонтаж більше сотні гаражів, які здебільшого вже перебувають у приватній власності.

Оскільки зараз діють карантинні обмеження, громадськість не зможе вільно потрапити ні на цю комісію, ні на засідання Київради, де депутати будуть голосувати за даний ДПТ, зазначає Марʼяна Безугла.

Як повідомляють ЗМІ, з вимогами не затверджувати детальний план території сьогодні пікетують будинок Київради мешканці Оболонського району. Окремо приїхала ціла група людей з кооперативу «Мінський», чиї гаражі потрапляють під знесення.

Як стало відомо раніше, через те, що ТОВ «Соллур» зводить житловий комплекс Obolon Plaza впритул до станції метро «Оболонь», людям доводиться терпіти незручності, адже прохід до метро став вузьким для місцевих киян.