Національне військове кладовище, попри скандал, продовжує поховання: причини

Верховний Суд України визнав незаконною передачу земельної ділянки лісу біля Мархалівки на Київщині під будівництво Національного військового меморіального кладовища

Національне військове меморіальне кладовище продовжує поховання військових на території комплексу в Мархалівці, що на Київщині, попри заборону Верховного Суду України. Про це йдеться у матеріалі Суспільного мовника, інформує «Главком».

Як відомо, 29 січня Верховний Суд визнав незаконним передання ділянки лісу біля Мархалівки під будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) через неврахування природоохоронного статусу земель.

Але, як йдеться у матеріалі, навіть після постанови Верховного суду поховання захисників на території комплексу тривають. І нині вже тут поховано 214 військових.

Перший заступник директора ДУ «НВМК» Ярослав Старущенко заявив, що державну установу ніхто не позбавляв обов'язку щодо поховання та вшанування загиблих героїв.

Разом з тим адвокат Віктор Кобилянський заявляє, що в матеріалах рішення судді визнали, що КОВА не мала правових підстав змінювати цільове призначення землі. Але разом з тим, прямої заборони на будівництво чи наказ знести меморіал у рішенні немає.

«Стосується тільки скасування розпорядження окремих пунктів розпорядження КОДА щодо організації кладовища. Не допускається зміна цільового призначення земельних ділянках плюс житлової забудови. Законодавець це робити не дозволив. І от саме це стало основною проблемою, але це розпорядження вже виконано. Тому правового ефекту від цієї постанови Верховного суду немає», – додає Віктор Кобилянський.

Сама пропозиція створити загальнодержавне військове кладовище сягає 2011 року, коли святкувалася 20-та річниця Незалежності України.

Проєкт включатиме музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність Українському народу.

На кладовищі може здійснюватися поховання з військовими почестями загиблих (померлих):

військовослужбовців сил безпеки та оборони і поліцейських, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

військовослужбовців – Героїв України, яким починаючи з 2014 року вручено орден «Золота Зірка», а також військовослужбовців, нагороджених орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом «За мужність» трьох ступенів;

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

українських миротворців.

Як передбачається, будівництво цвинтаря відновлять, як тільки потеплішає. До кінця 2026 року планують завершити другу чергу, розраховану на ще 3000 місць для поховань.

Нагадаємо, третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища. У Третьому корпусі рішення про закриття назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду.