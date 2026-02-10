Головна Київ Новини
search button user button menu button

Національне військове кладовище, попри скандал, продовжує поховання: причини

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Національне військове кладовище, попри скандал, продовжує поховання: причини
На Національному військовому меморіальному кладовищі в Мархалівці продовжують ховати військових
фото: Cуспільне

Верховний Суд України визнав незаконною передачу земельної ділянки лісу біля Мархалівки на Київщині під будівництво Національного військового меморіального кладовища

Національне військове меморіальне кладовище продовжує поховання військових на території комплексу в Мархалівці, що на Київщині, попри заборону Верховного Суду України. Про це йдеться у матеріалі Суспільного мовника, інформує «Главком».

Як відомо, 29 січня Верховний Суд визнав незаконним передання ділянки лісу біля Мархалівки під будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) через неврахування природоохоронного статусу земель.

Але, як йдеться у матеріалі, навіть після постанови Верховного суду поховання захисників на території комплексу тривають. І нині вже тут поховано 214 військових.

Перший заступник директора ДУ «НВМК»  Ярослав Старущенко заявив, що державну установу ніхто не позбавляв обов'язку щодо поховання та вшанування загиблих героїв.

Разом з тим адвокат Віктор Кобилянський заявляє, що в матеріалах рішення судді визнали, що КОВА не мала правових підстав змінювати цільове призначення землі. Але разом з тим, прямої заборони на будівництво чи наказ знести меморіал у рішенні немає.

«Стосується тільки скасування розпорядження окремих пунктів розпорядження КОДА щодо організації кладовища. Не допускається зміна цільового призначення земельних ділянках плюс житлової забудови. Законодавець це робити не дозволив. І от саме це стало основною проблемою, але це розпорядження вже виконано. Тому правового ефекту від цієї постанови Верховного суду немає», – додає Віктор Кобилянський.

Сама пропозиція створити загальнодержавне військове кладовище сягає 2011 року, коли святкувалася 20-та річниця Незалежності України.

Проєкт включатиме музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність Українському народу.

На кладовищі може здійснюватися поховання з військовими почестями загиблих (померлих):

  • військовослужбовців сил безпеки та оборони і поліцейських, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
  • військовослужбовців – Героїв України, яким починаючи з 2014 року вручено орден «Золота Зірка», а також військовослужбовців, нагороджених орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом «За мужність» трьох ступенів;
  • учасників бойових дій;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • українських миротворців.

Як передбачається, будівництво цвинтаря відновлять, як тільки потеплішає. До кінця 2026 року планують завершити другу чергу, розраховану на ще 3000 місць для поховань. 

Нагадаємо, третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища. У Третьому корпусі рішення про закриття назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду.

Читайте також:

Теги: Київ Головний військовий меморіал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Реставрація Флорівського монастиря: експосадовцю КМДА повідомлено про підозру
Реставрація Флорівського монастиря: експосадовцю КМДА повідомлено про підозру
Національне військове кладовище, попри скандал, продовжує поховання: причини
Національне військове кладовище, попри скандал, продовжує поховання: причини
Кличко назвав кількість будинків без тепла та анонсував важливе рішення Київради
Кличко назвав кількість будинків без тепла та анонсував важливе рішення Київради
Наслідки атаки на Roshen: у магазинах спорожніли полиці із деякими солодощами (фото)
Наслідки атаки на Roshen: у магазинах спорожніли полиці із деякими солодощами (фото)
З’явилися нові кадри будівництва метро на Виноградар
З’явилися нові кадри будівництва метро на Виноградар
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua