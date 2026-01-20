Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання

Петров обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ «НВМК»

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» повідомила, що політтехнолога, засновника та ведучого YouTube-каналу «Ісландія» Володимира Петрова звільнено з НВМК за власним бажанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу установи.

«Володимир Петров, який обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ «НВМК», звільнений 20 січня 2026 року з посади за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України. Звільнення відбулося на підставі особистої заяви працівника та оформлене у встановленому законодавством порядку», – йдеться у повідомленні.

За даними нардепа Ярослава Железняка, 21 січня у Петрова закінчувалося бронювання.

Очільниця Міністерства у справах ветеранів Наталія Калмикова нагадала, що відомство розпочало службове розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання. «Кадрові рішення та їх оформлення – це юридичні процедури, які мають відбуватися виключно відповідно до закону та потребують деякого часу. Петров подав заяву про звільнення та звільнений директором ДУ «НВМК». Саме з цих позицій ми реагуємо на кожну чутливу ситуацію – стримано, по суті та виключно в правовому полі», – наголосила вона.

Нагадаємо, народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що медійні діячі Володимир Петров та Сергій Іванов заброньовані від мобілізації з липня 2025 року різними організаціями. За словами Железняка, Петров має бронювання від державної установи «Національне військове меморіальне кладовище», де він оформлений як фахівець відділу комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування через інформацію про те, що захист від мобілізації у державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» отримав політтехнолог та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров. Очільниця міністерства Наталія Калмикова, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді, підтвердила початок перевірки.

Тоді ж ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК) підтвердило інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров працює в установі провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.