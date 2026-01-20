Головна Країна Суспільство
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
фото: greatlumpen/Facebook

Петров обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ «НВМК»

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» повідомила, що політтехнолога, засновника та ведучого YouTube-каналу «Ісландія» Володимира Петрова звільнено з НВМК за власним бажанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу установи.

«Володимир Петров, який обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій ДУ «НВМК», звільнений 20 січня 2026 року з посади за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України. Звільнення відбулося на підставі особистої заяви працівника та оформлене у встановленому законодавством порядку», – йдеться у повідомленні.

Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання фото 1

За даними нардепа Ярослава Железняка, 21 січня у Петрова закінчувалося бронювання.

Очільниця Міністерства у справах ветеранів Наталія Калмикова нагадала, що відомство розпочало службове розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання. «Кадрові рішення та їх оформлення – це юридичні процедури, які мають відбуватися виключно відповідно до закону та потребують деякого часу. Петров подав заяву про звільнення та звільнений директором ДУ «НВМК». Саме з цих позицій ми реагуємо на кожну чутливу ситуацію – стримано, по суті та виключно в правовому полі», – наголосила вона.

Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання фото 2

Нагадаємо, народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що медійні діячі Володимир Петров та Сергій Іванов заброньовані від мобілізації з липня 2025 року різними організаціями. За словами Железняка, Петров має бронювання від державної установи «Національне військове меморіальне кладовище», де він оформлений як фахівець відділу комунікацій та інформаційних технологій.

Згодом Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування через інформацію про те, що захист від мобілізації у державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» отримав політтехнолог та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров. Очільниця міністерства Наталія Калмикова, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді, підтвердила початок перевірки.

Тоді ж ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК) підтвердило інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу «Ісландія» Володимир Петров працює в установі провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

Суспільство

Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав імена призвідників трагедії 1946–47 років
Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко
Помер засновник «Нашого Формату» Владислав Кириченко
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
Росія поширює фейкові відео зі зверненнями українських військових – ЦПД
Росія поширює фейкові відео зі зверненнями українських військових – ЦПД
У деяких регіонах 20 січня 2026 року введено аварійні відключення світла
У деяких регіонах 20 січня 2026 року введено аварійні відключення світла

