Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Верховний Суд визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Як реагують військові

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Верховний Суд визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Як реагують військові
Військових обурило рішення Верховного Суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище
фото: nmmc.gov.ua

«Пам'ять не скасовують постановами», говориться в заяві заявив 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ

Українські військовослужбовці масово виступають проти рішення Верховного Суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Захисники називають це наругою над пам’яттю полеглих героїв.

«Памʼять не скасовують постановами. Полеглих не «переносять» – їх шанують. Наші побратими, які повернулися на щиті, не повинні ставати заручниками порожніх суперечок і відвертого блюзнірства», – заявив 1-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ ЗСУ, який є спадкоємцем легендарного батальйону «Вовки Да Вінчі».

«Складається враження, що не всі посадові особи та представники судової гілки влади пам’ятають, що в Україні триває війна. Кожен українець, який сьогодні має можливість працювати у безпечному кабінеті чи жити у мирному місті, перебуває у неоплатному боргу перед тими, хто захищає це право ціною власного життя. Ми закликаємо до негайного вирішення ситуації, щоб пам’ять про захисників України була вшанована належним чином, а не похована під стосами судових паперів», – закликає командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У ДШВ додають – сотні матерів, дружин та дітей чекають на створення Національного меморіалу. Рішення, що ґрунтуються виключно на юридичному формалізмі – болючий удар по тих, хто вже віддав державі найдорожче.

«Вибух мозку. Панове у мантіях! Далі мало б бути на адресу суддів купа літер французькою, та й зі статевим нахилом, з закликами схаменутися, з погрозами повернутися і таке інше. Йух ви вгадали, розпорядники долі. Я обіцяв, і не лізтиму у політику. Я не обіцяв, що терпітимемо паскудство та наругу над памʼяттю наших загиблих воїнів. Памʼятаємо кожного поіменно. Героїв і кривдників», – написав командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

«Право загиблих на гідне почесне поховання не може бути «помилкою в оформленні». Коли суд скасовує створення Національного меморіалу через процесуальні деталі – це більше, ніж формальність. Це рана», – закликала переглянути судове рішення 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада.

Із відповідними заявами виступили і інші представники підрозділів ЗСУ.

Читайте також:

Теги: поховання кладовище скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри початковий скандал, у підсумку родина, фонди, соцслужби та волонтери змогли знайти спільну мову та напрацювати загальний план дій
Скандал із вилученням чотирьох дітей в Ірпені: соцслужби та батьки дійшли згоди
27 сiчня, 16:06
Нєвєдров народився у РФ, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році
УАФ звернулася до УЄФА через вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
23 сiчня, 18:07
Тренера Марата Н. затримала російська поліція за підозрою у домаганнях до дитини
П'яний російський тренер домагався до 14-річної спортсменки: деталі інциденту
23 сiчня, 09:52
Говард Лутнік висловився про жорстку політику Трампа щодо світової економіки
Скандал у Давосі: учасники форуму освистали міністра торгівлі США та покинули залу
22 сiчня, 10:18
Олена Тополя зазначила, що розслідування у справі про злиття її інтимних відео в мережу триває
«Я нічого поганого не зробила». Співачка Alyosha попередила ЗМІ
21 сiчня, 17:10
Дві жінки звинуватили Хуліо Іглесіаса у домаганнях
Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
16 сiчня, 14:03
Карпатська земельна оборудка. Льовочкін і Каськів таки взяли своє
Карпатська земельна оборудка. Льовочкін і Каськів таки взяли своє Скандал
14 сiчня, 10:40
Гречанін назвав гравців команди «Астана» «під*рами» та «чебур*дами»
Російський коментатор у прямому ефірі образив за національною ознакою казахстанських дітей
13 сiчня, 14:12
Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
Скандал з італійцем Рокко. Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
7 сiчня, 13:12

Події в Україні

Зеленський провів термінові доповіді щодо аварії в мережах України та Молдови
Зеленський провів термінові доповіді щодо аварії в мережах України та Молдови
У низці областей 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
У низці областей 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
Верховний Суд визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Як реагують військові
Верховний Суд визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Як реагують військові
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua