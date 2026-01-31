Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
«Ми не дозволимо паплюжити гідність героїв», – заявила Гайка
29 січня Верховний Суд України визнав незаконним передачу та зміну цільового призначення земельної ділянки в Мархалівському лісі на Київщині, яку передали під Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).
У Третьому корпусі це рішення назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду.
Керівниця патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова «Гайка» заявила: ділянка під Мархалівкою на Київщині не найкращий варіант, але це кладовище бодай працює, воно відкрите. Там поховані найбільш беззахисні герої цієї війни – невідомі солдати. Там спочивають і герої Маріуполя.
«Перед яким вибором нас фактично ставить суд? Викопувати тіла тих, хто загинув за Україну? Ми точно не дозволимо паплюжити гідність загиблих героїв і плюндрувати їхні могили. Тепер це відповідальність держави – знайти правовий вихід із ситуації, створеної судовим рішенням», – заявила «Гайка».
У корпусі закликали громадськість стати на захист Національного меморіального військового кладовища – щоб його не довелося захищати силами чинних військовослужбовців і ветеранів.
