Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
Військових обурило рішення Верховного Суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище
фото: nmmc.gov.ua

«Ми не дозволимо паплюжити гідність героїв», – заявила Гайка

29 січня Верховний Суд України визнав незаконним передачу та зміну цільового призначення земельної ділянки в Мархалівському лісі на Київщині, яку передали під Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).

У Третьому корпусі це рішення назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду.

Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища фото 1

Керівниця патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова «Гайка» заявила: ділянка під Мархалівкою на Київщині не найкращий варіант, але це кладовище бодай працює, воно відкрите. Там поховані найбільш беззахисні герої цієї війни – невідомі солдати. Там спочивають і герої Маріуполя.

«Перед яким вибором нас фактично ставить суд? Викопувати тіла тих, хто загинув за Україну? Ми точно не дозволимо паплюжити гідність загиблих героїв і плюндрувати їхні могили. Тепер це відповідальність держави – знайти правовий вихід із ситуації, створеної судовим рішенням», – заявила «Гайка».

У корпусі закликали громадськість стати на захист Національного меморіального військового кладовища – щоб його не довелося захищати силами чинних військовослужбовців і ветеранів.

Читайте також:

Теги: кладовище військові скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Яромир Зуна скасував відрядження генерала, який виступив за підтримку авіації України
Міністр оборони Чехії провчив генерала, який підтримав передачу літаків Україні
Вчора, 20:53
Атака на Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
Вчора, 05:50
Європа намагається самоствердитися в той час коли Україна стікає кров’ю, стримуючи навалу зі сходу
Коаліція рішучих ніяк не може перетнути «Рубікон нерішучості»
25 сiчня, 20:42
Дві жінки звинуватили Хуліо Іглесіаса у домаганнях
Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
16 сiчня, 14:03
Агенти DEA виводять президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес з гелікоптера до будівлі суду США
Під час захоплення Мадуро США застосували загадкову зброю – New York Post
11 сiчня, 17:58
Фінляндія вийшла із конвенції про заборону протипіхотних мін
Фінляндія вийшла із конвенції про заборону протипіхотних мін
11 сiчня, 04:57
Руйнування в Секторі Гази
Reuters: Внаслідок ударів Ізраїлю по Газі загинули щонайменше 11 людей
9 сiчня, 04:39
Понад 40 тис. людей підписали петицію з вибаченнями за нещодавну антиукраїнську заяву чеського спікера
Чехи підписали петицію з вибаченнями щодо антиукраїнської заяви чеського спікера
5 сiчня, 17:59
Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес американські військові захопили вночі прямо в їхньому будинку
Трамп оприлюднив перше фото Мадуро після затримання
3 сiчня, 18:49

Події в Україні

Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним
Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua