Під час ліквідації пожежі на базі відпочинку в Києві виявлено тіла двох людей (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Займання виникло в недіючій 2-поверховій будівлі на першому поверсі Фото: ДСНС

Пожежа сталася на закинутій базі відпочинку

У вівторок, 17 березня, сталася пожежа на території недіючої бази відпочинку, яка знаходиться на вул. Хотянівській у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:56.

До місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, пожежа сталася в недіючій 2-поверховій будівлі на першому поверсі, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Пожежу о 08:14 вдалося локалізувати, а о 09:32 - ліквідувати.

Під час розбирання будівельних конструкцій було виявлено тіла двох загиблих чоловічої та жіночої статі.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Причина виникнення займання та обставини смерті людей наразі з'ясовуються.

Як повідомлялося, 16 березня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Гончара, 32В у Шевченківському районі столиці. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували з будівлі чоловіка 1976 року народження та його собаку.