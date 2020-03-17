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    Під час ліквідації пожежі на базі відпочинку в Києві виявлено тіла двох людей (фото)

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    Займання виникло&nbsp;в недіючій 2-поверховій будівлі на першому поверсі - Під час ліквідації пожежі на базі відпочинку в Києві виявлено тіла двох людей (фото)
    Займання виникло в недіючій 2-поверховій будівлі на першому поверсі
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася на закинутій базі відпочинку

    У вівторок, 17 березня, сталася пожежа на території недіючої бази відпочинку, яка знаходиться на вул. Хотянівській у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:56.

    До місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, пожежа сталася в недіючій 2-поверховій будівлі на першому поверсі, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Пожежу о 08:14 вдалося локалізувати, а о 09:32 - ліквідувати.

    Під час розбирання будівельних конструкцій було виявлено тіла двох загиблих чоловічої та жіночої статі.

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    Під час ліквідації пожежі на базі відпочинку в Києві виявлено тіла двох людей (фото)
    Під час ліквідації пожежі на базі відпочинку в Києві виявлено тіла двох людей (фото)
    Під час ліквідації пожежі на базі відпочинку в Києві виявлено тіла двох людей (фото)

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Причина виникнення займання та обставини смерті людей наразі з'ясовуються.

    Як повідомлялося, 16 березня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Гончара, 32В у Шевченківському районі столиці. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували з будівлі чоловіка 1976 року народження та його собаку.

    пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники
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