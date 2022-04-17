Названа кількість біженців, які щоденно реєструються в Києві

Наразі до столиці щодоби прибуває близько двох тисяч осіб

До 2 тисяч біженців щоденно стає на реєстрацію у Києві.

Це випливає з останніх цифр озвучених заступницею голови КМДА Мариною Хондою. На неділю 17 квітня в Києві зареєстрували 17300 внутрішніх переселенців. Тоді як у середу 13 квітня в столиці було офіційно зареєстровано 10000 переміщених осіб.

Очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов зазначає, що не всі вони планують залишатися у місті надовго: Київ став транзитним пунктом для людей, які були вимушені покинути свої домівки через війну.

«У Києві є алгоритм прийому переселенців. Внутрішньо переміщені особи реєструються в центрах управління соціального захисту в районах. Там їм надають грошову допомогу і, в разі потреби, харчі та речі першої потреби. Також забезпечують житлом на кілька діб, а пізніше відправляють у західні регіони України або за кордон. Не дивлячись на всі складнощі в розміщенні людей, місто готове до для подальшого прийому переселенців» - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Микола Жирнов закликав киян, особливо з вразливих категорій, що виїхали із Києва, не повертатися додому до закінчення воєнних дій