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    Названа кількість біженців, які щоденно реєструються в Києві

    Більшість біженців прибувають у Київ транзитом - Названа кількість біженців, які щоденно реєструються в Києві
    Більшість біженців прибувають у Київ транзитом
    Фото: zaxid.net

    Наразі до столиці щодоби прибуває близько двох тисяч осіб

    До 2 тисяч біженців щоденно стає на реєстрацію у Києві.

    Це випливає з останніх цифр озвучених заступницею голови КМДА Мариною Хондою. На неділю 17 квітня в Києві зареєстрували 17300 внутрішніх переселенців. Тоді як у середу 13 квітня в столиці було офіційно зареєстровано 10000 переміщених осіб.

    Очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов зазначає, що не всі вони планують залишатися у місті надовго: Київ став транзитним пунктом для людей, які були вимушені покинути свої домівки через війну.

    «У Києві є алгоритм прийому переселенців. Внутрішньо переміщені особи реєструються в центрах управління соціального захисту в районах. Там їм надають грошову допомогу і, в разі потреби, харчі та речі першої потреби. Також забезпечують житлом на кілька діб, а пізніше відправляють у західні регіони України або за кордон. Не дивлячись на всі складнощі в розміщенні людей, місто готове до для подальшого прийому переселенців» - сказав він.

    Нагадаємо, що раніше Микола Жирнов закликав киян, особливо з вразливих категорій, що виїхали із Києва, не повертатися додому до закінчення воєнних дій

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    Теги: росія окупанти Київ війна українці Україна КМДА кордон біженці окупація евакуація #stoprussia
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    Названа кількість біженців, які щоденно реєструються в Києві