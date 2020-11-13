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    Названі найпопулярніші станції «посткарантинного» метро Києва

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    Станцією &laquo;Академмістечко&raquo; з п'ять місяців скористалося найбільше пасажирів - Названі найпопулярніші станції «посткарантинного» метро Києва
    Станцією «Академмістечко» з п'ять місяців скористалося найбільше пасажирів
    Фото з відкритих джерел

    Пасажиропотік у столичній підземці скоротився на 40%

    З 25 травня по 31 жовтня київською підземкою скористалося 132,831 млн пасажирів, за такий же період минулого року у підземці було 214,688 млн пасажирів.

    Відповідно зараз метро користується на 40% менше пасажирів, ніж торік. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Які найпопулярніші станції метро

    Найпопулярнішими станціями київської підземки залишаються:

    • «Академмістечко»,
    • «Лісова»,
    • «Вокзальна».

    Скільки пасажирів ними скористалися популярними станціями

    Так, за період з 25 травня по 31 жовтня 2020 р.:

    • станцією «Академмістечко» скористалось 6,143 млн пасажирів, водночас минулого року за цей же період станцією скористалося 9,318 млн пасажирів,
    • станція «Лісова» за цей час перевезла 5,768 млн пасажирів, проти 8,866 млн пасажирів аналогічного періоду 2019 року,
    • станцією «Вокзальна» скористалося 4,504 млн пасажирів за зазначений період і 8,658 млн пасажирів за аналогічний період 2019 року.

    Найменше пасажири користуються станцією «Дніпро». Якщо минулого року за період з 25 травня по 31 жовтня станція перевезла 478,6 тисяч пасажирів, то цьогоріч за аналогічний період лише 322,6 тис. пасажирів.

    Київський метрополітен закликає дотримуватися маскового режиму і користуватися громадським транспортом за необхідності.

    Теги: Київ метро карантин коронавірус
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