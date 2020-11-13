Названі найпопулярніші станції «посткарантинного» метро Києва
Пасажиропотік у столичній підземці скоротився на 40%
З 25 травня по 31 жовтня київською підземкою скористалося 132,831 млн пасажирів, за такий же період минулого року у підземці було 214,688 млн пасажирів.
Відповідно зараз метро користується на 40% менше пасажирів, ніж торік. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Які найпопулярніші станції метро
Найпопулярнішими станціями київської підземки залишаються:
- «Академмістечко»,
- «Лісова»,
- «Вокзальна».
Скільки пасажирів ними скористалися популярними станціями
Так, за період з 25 травня по 31 жовтня 2020 р.:
- станцією «Академмістечко» скористалось 6,143 млн пасажирів, водночас минулого року за цей же період станцією скористалося 9,318 млн пасажирів,
- станція «Лісова» за цей час перевезла 5,768 млн пасажирів, проти 8,866 млн пасажирів аналогічного періоду 2019 року,
- станцією «Вокзальна» скористалося 4,504 млн пасажирів за зазначений період і 8,658 млн пасажирів за аналогічний період 2019 року.
Найменше пасажири користуються станцією «Дніпро». Якщо минулого року за період з 25 травня по 31 жовтня станція перевезла 478,6 тисяч пасажирів, то цьогоріч за аналогічний період лише 322,6 тис. пасажирів.
Київський метрополітен закликає дотримуватися маскового режиму і користуватися громадським транспортом за необхідності.