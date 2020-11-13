Названі найпопулярніші станції «посткарантинного» метро Києва

Пасажиропотік у столичній підземці скоротився на 40%

З 25 травня по 31 жовтня київською підземкою скористалося 132,831 млн пасажирів, за такий же період минулого року у підземці було 214,688 млн пасажирів.

Відповідно зараз метро користується на 40% менше пасажирів, ніж торік. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Які найпопулярніші станції метро

Найпопулярнішими станціями київської підземки залишаються:

«Академмістечко»,

«Лісова»,

«Вокзальна».

Скільки пасажирів ними скористалися популярними станціями

Так, за період з 25 травня по 31 жовтня 2020 р.:

станцією «Академмістечко» скористалось 6,143 млн пасажирів, водночас минулого року за цей же період станцією скористалося 9,318 млн пасажирів,

станція «Лісова» за цей час перевезла 5,768 млн пасажирів, проти 8,866 млн пасажирів аналогічного періоду 2019 року,

станцією «Вокзальна» скористалося 4,504 млн пасажирів за зазначений період і 8,658 млн пасажирів за аналогічний період 2019 року.

Найменше пасажири користуються станцією «Дніпро». Якщо минулого року за період з 25 травня по 31 жовтня станція перевезла 478,6 тисяч пасажирів, то цьогоріч за аналогічний період лише 322,6 тис. пасажирів.

Київський метрополітен закликає дотримуватися маскового режиму і користуватися громадським транспортом за необхідності.