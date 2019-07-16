Не ховайте парасолі: завтра циклон принесе в Київ дощі з грозами



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Синоптик розповіла, коли у Києві потеплішає

Північно-східний циклон принесе у середу, 17 липня, в Київ короткочасні дощі з грозами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві 17-го липня очікуються короткочасні дощі, подекуди гроза. Найближчої ночі холоднувато, +12+14 градусів, завтра вдень потепліє, якщо це можна так назвати, до +21+23 градусів», - написала вона.

За її прогнозом, «ще трохи померзнемо, а вже з 19 липня температура повітря відчутно підвищиться».

«Тому поки що атмосферний тиск скаче, голови у деяких громадян болять, парасолі актуальні, а мешканцям Півдня України завтра знадобляться лише темні окуляри та чудові сарафанчики у ніжні букетики», - додала Діденко.

Як повідомлялося, за даними Укргідрометцентру, дощовий фронт почне потроху відступати у середу, 17 липня.