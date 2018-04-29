Не на того напав: у Києві потерпілий затримав грабіжника

Зловмисник напав на чоловіка та, відібравши золотий ланцюжок і телефон, намагався втекти, але потерпілий наздогнав свого кривдника та передав правоохоронцям

До чергової частини Оболонського управління поліції від перехожих надійшло повідомлення про те, що поруч із магазином на вулиці Вишгородській б’ються чоловіки. За вказаною адресою терміново прибули правоохоронці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «На місці події поліцейські виявили невідомого, якого тримав місцевий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На вул. Вишгородській сталося пограбування

Зловмисник напав на чоловіка та, відібравши золотий ланцюжок і телефон, намагався втекти, але потерпілий наздогнав свого кривдника та передав правоохоронцям

До чергової частини Оболонського управління поліції від перехожих надійшло повідомлення про те, що поруч із магазином на вулиці Вишгородській б’ються чоловіки. За вказаною адресою терміново прибули правоохоронці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«На місці події поліцейські виявили невідомого, якого тримав місцевий мешканець. З його слів, чоловік у стані алкогольного сп’яніння причепився до нього без будь-яких на те причин. Згодом їхня словесна перепалка переросла в бійку, під час якої незнайомець зірвав із шиї опонента золотий ланцюжок та відібрав мобільний», - йдеться в повідомленні.

Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група вилучила речові докази. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець міста Києва, 1994 року народження. Зі слів затриманого, раніше він проблем із законом не мав.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.