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    Їздити в київському транспорті стає небезпечно: натовп і багато людей без масок

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    Кількість пасажирів у столичному метро зростає - Їздити в київському транспорті стає небезпечно: натовп і багато людей без масок
    Кількість пасажирів у столичному метро зростає
    Фото: Главком

    Ризик заразитися коронавірусом у транспорті збільшується

    У Києві щодня збільшується кількість людей, які користуються громадським транспортом як наземним, так і метро. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Збільшився за останні дні пасажиропотік в метро. Він вже становить майже 800 тисяч пасажирів щодня. Нагадаю, спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, ризик заразитися в транспорті збільшується», - зазначив Кличко. 

    За словами мера, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції. Не закривають, а обмежують - коли станція працює на одні або двоє дверей на вхід.

    «На сьогодні кількість пасажирів збільшилася на 5 станціях метрополітену. Тому вони - під особливим контролем. Це станції «Житомирська», «Святошин», «Чернігівська», «Лісова», та «Почайна». Саме на них зростає пасажиропотік останніми днями», - сказав Кличко.

    Також за його словами, збільшився і пасажиропотік у наземному громадському транспорті. 

    «Якщо в перші дні після відновлення роботи, наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тисяч пасажирів, то, наприклад, вчора ця цифра становила 575 тисяч осіб. Щодня на маршрути виходять: 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства «Київпастранс». Працюють і приватні перевізники», - повідомив мер столиці. 

    За його словами, працівники транспорту зазначають, що пасажири починають розслаблятися: не всі заходять у громадський транспорт у масках, або ж, зайшовши, знімають їх.

    «Я закликаю всіх: по-перше, користуватися громадським транспортом тільки за нагальної потреби. І друге - не нехтувати правилами! Інакше це призведе до сплеску захворювання і повернення до обмежень! Пам’ятайте про це», - наголосив Кличко.

    Як повідомлялося, Київський метрополітен почав частіше обмежувати вхід на деякі станції у години пік. П'ять станцій метро перебувають під особливим контролем.

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    Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи. 

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