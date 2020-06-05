Їздити в київському транспорті стає небезпечно: натовп і багато людей без масок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість пасажирів у столичному метро зростає Фото: Главком

Ризик заразитися коронавірусом у транспорті збільшується

У Києві щодня збільшується кількість людей, які користуються громадським транспортом як наземним, так і метро. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Збільшився за останні дні пасажиропотік в метро. Він вже становить майже 800 тисяч пасажирів щодня. Нагадаю, спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, ризик заразитися в транспорті збільшується», - зазначив Кличко.

За словами мера, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції. Не закривають, а обмежують - коли станція працює на одні або двоє дверей на вхід.

«На сьогодні кількість пасажирів збільшилася на 5 станціях метрополітену. Тому вони - під особливим контролем. Це станції «Житомирська», «Святошин», «Чернігівська», «Лісова», та «Почайна». Саме на них зростає пасажиропотік останніми днями», - сказав Кличко.

Також за його словами, збільшився і пасажиропотік у наземному громадському транспорті.

«Якщо в перші дні після відновлення роботи, наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тисяч пасажирів, то, наприклад, вчора ця цифра становила 575 тисяч осіб. Щодня на маршрути виходять: 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства «Київпастранс». Працюють і приватні перевізники», - повідомив мер столиці.

За його словами, працівники транспорту зазначають, що пасажири починають розслаблятися: не всі заходять у громадський транспорт у масках, або ж, зайшовши, знімають їх.

«Я закликаю всіх: по-перше, користуватися громадським транспортом тільки за нагальної потреби. І друге - не нехтувати правилами! Інакше це призведе до сплеску захворювання і повернення до обмежень! Пам’ятайте про це», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, Київський метрополітен почав частіше обмежувати вхід на деякі станції у години пік. П'ять станцій метро перебувають під особливим контролем.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи.