Не втримали: на Куренівці молодий чоловік вистрибнув з дев’ятого поверху



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Чоловік вистрибнув з вікна на дев'ятому поверсі Фото: Інформатор

До цього чоловік вже неодноразово намагався скоїти самогубство

У ніч на понеділок, 20 травня, на вулиці Бондарській, 3 у Києві виявили труп чоловіка. Тіло лежало під дев'ятиповерховим житловим будинком.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 23:20. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік вистрибнув з вікна квартири, яка знаходиться на дев'ятому поверсі. Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

На місце також прибули правоохоронці та з'ясували, що чоловік проживав в квартирі на 9-му поверсі. З невідомих причин він вистрибнув з вікна. Загиблому було 39 років, його особа встановлена. Також їм стало відомо, що перед тим, що сталося, родичі тримали чоловіка, але уникнути падіння не вдалося. До цього чоловік вже неодноразово намагався звести рахунки з життям.

На місці працювали медики, патрульні та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

Нагадаємо, 24 квітня в Києві на території ВДНГ знайшли тіло молодого хлопця. Тіло висіло на одному з дерев в зеленій зоні.