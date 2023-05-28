Не землетрус. Кличко назвав причину дивних вібрацій у Києві

Кличко в ефірі телемарафону розповів про дивні вібрації в столиці

Жителі Києва та Київської області в ніч проти неділі, 28 травня, відчули дивну вібрацію

Вібрація, яку чули жителі Києва та області, – це наслідки руху транспорту, який доставляє зброю до фронту. Про це заявив мер Києва Віталій Кличков ефірі телемарафону.

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«Це зброя йде до фронту. Доволі потужна. І може бути вібрація пов'язана з цим», – пояснив Кличко.

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Жителі Києва та області в ніч проти неділі, 28 травня, відчули дивну вібрацію. Дехто навіть припустив, що стався землетрус, однак сейсмологи запевнили, що ні в столиці, ні в області жодної сейсмологічної активності зафіксовано не було.

Крім того, Головний центр спеціального контролю, що здійснює сейсмічний моніторинг України, не повідомляв про землетруси в зазначених регіонах.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розказав про свої улюблені локації в столиці.

Також мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром привітали киян та всіх українців з Днем Києва. Відеоролик мер столиці оприлюднив у своїх соцмережах.