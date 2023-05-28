Головна Київ Новини
search button user button menu button

Не землетрус. Кличко назвав причину дивних вібрацій у Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Не землетрус. Кличко назвав причину дивних вібрацій у Києві
Кличко в ефірі телемарафону розповів про дивні вібрації в столиці
фото: скріншот із відео

Жителі Києва та Київської області в ніч проти неділі, 28 травня, відчули дивну вібрацію

Вібрація, яку чули жителі Києва та області, – це наслідки руху транспорту, який доставляє зброю до фронту. Про це заявив мер Києва Віталій Кличков  ефірі телемарафону.

«Це зброя йде до фронту. Доволі потужна. І може бути вібрація пов'язана з цим», – пояснив Кличко.

Жителі Києва та області в ніч проти неділі, 28 травня, відчули дивну вібрацію. Дехто навіть припустив, що стався землетрус, однак сейсмологи запевнили, що ні в столиці, ні в області жодної сейсмологічної активності зафіксовано не було.

Крім того, Головний центр спеціального контролю, що здійснює сейсмічний моніторинг України, не повідомляв про землетруси в зазначених регіонах.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розказав про свої улюблені локації в столиці.

Також мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром привітали киян та всіх українців з Днем Києва. Відеоролик мер столиці оприлюднив у своїх соцмережах.

Теги: Віталій Кличко зброя землетрус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

в Росії дрон атакував будівлю МВС
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:32
на Полтавщині зафіксували землетрус
В Україні зафіксували землетрус (мапа)
Вчора, 01:47
У Північній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,5 бала
США сколихнув потужний землетрус
22 травня, 04:21

Новини

Не землетрус. Кличко назвав причину дивних вібрацій у Києві
Не землетрус. Кличко назвав причину дивних вібрацій у Києві
Кличко розповів про свої улюблені місця в Києві
Кличко розповів про свої улюблені місця в Києві
У столиці любителі посмажити шашлик в лісі отримали повістки
У столиці любителі посмажити шашлик в лісі отримали повістки
Як ЗСУ відбивали нічну атаку дронів по Києву: Ігнат розкрив цікаві деталі
Як ЗСУ відбивали нічну атаку дронів по Києву: Ігнат розкрив цікаві деталі
Зеленська зворушливо привітала столицю з Днем міста (відео)
Зеленська зворушливо привітала столицю з Днем міста (відео)
Нічна атака ворога на столицю: поліція показала наслідки (фото)
Нічна атака ворога на столицю: поліція показала наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
72K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
38K
На Житомирщині прогриміли вибухи
36K
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
31K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
16K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів(оновлено)

Новини

Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 06:32
Опади будуть у деяких областях: прогноз погоди на 28 травня
Сьогодні, 04:58
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту