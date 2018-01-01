Небайдужі кияни завадили незнайомцю обікрасти чужу автівку

Невідомий намагався викрасти запчастину із автівки

Перехожі вирішили втрутитися у ситуацію, побачивши, як невідомий підійшов до авто та почав копирсатися під капотом. Коли чоловік витягнув акумулятор, схопили зловмисника та викликали поліцію, інформує Відділ комунікації поліції Києва. До чергового Дніпровського управління поліції надійшов виклик про те, що біля будинку на вулиці Будівельників



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Невідомий намагався викрасти запчастину із автівки

Перехожі вирішили втрутитися у ситуацію, побачивши, як невідомий підійшов до авто та почав копирсатися під капотом. Коли чоловік витягнув акумулятор, схопили зловмисника та викликали поліцію, інформує Відділ комунікації поліції Києва.

До чергового Дніпровського управління поліції надійшов виклик про те, що біля будинку на вулиці Будівельників невідомий намагався викрасти запчастину із автівки. На місце виїхали патруль та слідчо-оперативна група.

За словами начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, автівка належить місцевому мешканцю, який залишив її на парковці біля свого будинку.

«Це – 40-річний місцевий мешканець, який раніше вже відповідав перед законом за крадіжки. Він прихопив із собою відповідний інструмент, зламав замок на капоті, але, коли почав витягувати акумулятор, його дії побачили свідки та зупинили. Про крадіжку запчастини власник автівки дізнався від патрульних, яким громадяни передали зловмисника», - повідомив Кузьмін.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловіка затримали та доставили до територіального управління поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до трьох років позбавлення волі. Затриманий перевіряється на причетність до аналогічних злочинів.



