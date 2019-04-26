Небезпечна знахідка: під Києвом виявлено 50 снарядів



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50 снарядів пролежали в землі з часів Другої світової війни Фото: Нацполіція

Вибухотехніки знищили на спеціальному полігоні

На території столичної області триває місячник добровільної здачі зброї, вибухівки. Днями жителі Васильківщини здали небезпечну знахідку – снаряди, які пролежали у землі з часів війни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

50 вибухонебезпечних предметів – 20 мм снаряди до зенітних установок часів Другої світової війни - фахівці вибухотехнічного відділу Головного управління поліції Київщини знищили на спеціальному полігоні.

Доправили небезпечний вантаж туди у спеціально обладнаному службовому автомобілі.

Загалом упродовж квітня свідомі громадяни вже здали до поліції 200 одиниць зброї. Серед них 118 одиниць мисливської гладкоствольної та 13 нарізної зброї, 60 бойових армійських зразків та 57 спецзасобів. Здано до дозвільної системи 6 одиниць холодної зброї з подальшою перереєстрацією.

Також жителі Київщини добровільно здали до відділів поліції 1 гранату, 3 запали та 400 різноманітних набоїв.

Місячник добровільної здачі зброї та вибухівки триватиме до 30 квітня.