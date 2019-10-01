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    Новини

    Негода залишила без світла частину населених пунктів на Київщині

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    Бригади обленерго відновлюють електропостачання - Негода залишила без світла частину населених пунктів на Київщині
    Бригади обленерго відновлюють електропостачання

    Сталося знеструмлення дев’яти населених пунктів

    В ніч на вівторок, 1 жовтня, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення дев’яти населених пунктів у Київській області.

    Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Як повідомлялося, цієї ночі сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п’яти областях.

    Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, синоптики прогнозують в Україні невеликий дощ, температура вночі 9-14°, вдень місцями до +24°.

    У Києві у вівторок також хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 15°.

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