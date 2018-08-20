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    Негода зруйнувала виставку квітів на Співочому полі (фото)

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    Пошкоджена негодою квіткова композиція на Співочому полі - Негода зруйнувала виставку квітів на Співочому полі (фото)
    Фото: КП УЗН Святошинського району
    Пошкоджена негодою квіткова композиція на Співочому полі

    Наразі ведуться роботи з відновлення композицій

    Злива, що пройшла у Києві у ніч на 19 серпня, частково зруйнувала квіткові композиції на виставці на Співочому полі. Про це повідомили зеленбудівці Святошинського району столиці.

    «Нещодавно негода навіть вступила в боротьбу з красою, частково зруйнувавши елементи квіткової композиції «Вогняний змій. Перелесник», яку створили фахівці КП УЗН Святошинського району», - йдеться у повідомленні.

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    Наразі ведуться роботи з відновлення дизайнерської композиції, щоб відвідувачі виставки і надалі мали можливість насолоджуватися містичним та загадковим світом духів міфічного природного царства, у яких вірили наші пращури.

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    Негода зруйнувала виставку квітів на Співочому полі (фото)
    Негода зруйнувала виставку квітів на Співочому полі (фото)
    Негода зруйнувала виставку квітів на Співочому полі (фото)
    Негода зруйнувала виставку квітів на Співочому полі (фото)
    Негода зруйнувала виставку квітів на Співочому полі (фото)
    Негода зруйнувала виставку квітів на Співочому полі (фото)

    Нагадаємо, 17 серпня на Співочому полі (Печерський ландшафтний парк) розпочалась 64-та виставка квітів до Дня Незалежності України. Цьогорічна тема: «Чарівний український міф». Основою 10 квіткових композицій загальною площею 1500 кв. м, що створені з 200 тисяч квітів, стали герої прадавніх українських міфів та легенд. Дивіться фоторепортаж із виставки квітів.

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