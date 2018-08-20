Негода зруйнувала виставку квітів на Співочому полі (фото)



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Фото: КП УЗН Святошинського району Пошкоджена негодою квіткова композиція на Співочому полі

Наразі ведуться роботи з відновлення композицій

Злива, що пройшла у Києві у ніч на 19 серпня, частково зруйнувала квіткові композиції на виставці на Співочому полі. Про це повідомили зеленбудівці Святошинського району столиці.

«Нещодавно негода навіть вступила в боротьбу з красою, частково зруйнувавши елементи квіткової композиції «Вогняний змій. Перелесник», яку створили фахівці КП УЗН Святошинського району», - йдеться у повідомленні.

Наразі ведуться роботи з відновлення дизайнерської композиції, щоб відвідувачі виставки і надалі мали можливість насолоджуватися містичним та загадковим світом духів міфічного природного царства, у яких вірили наші пращури.

Нагадаємо, 17 серпня на Співочому полі (Печерський ландшафтний парк) розпочалась 64-та виставка квітів до Дня Незалежності України. Цьогорічна тема: «Чарівний український міф». Основою 10 квіткових композицій загальною площею 1500 кв. м, що створені з 200 тисяч квітів, стали герої прадавніх українських міфів та легенд. Дивіться фоторепортаж із виставки квітів.