Виставка квітів до Дня Незалежності: На Співочому полі ожили міфічні істоти прадавньої України (фото)



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Квіткові композиції створені з 200 тисяч квітів

17 серпня 2018 року на Співочому полі (Печерський ландшафтний парк) розпочалась 64-та виставка квітів до Дня Незалежності України.

Цьогорічна тема: «Чарівний український міф». Основою 10 квіткових композицій загальною площею 1500 кв. м, що створені з 200 тисяч квітів, стали герої прадавніх українських міфів та легенд.

«Цього разу ми пропонуємо відвідувачам не просто насолодитися квітковими композиціями, зробивши сотні яскравих фото біля них, ми вирішили об’єднати прадавні міфи та сучасні технології. Гості зможуть поринути у світ казок та легенд у віар-кімнатах, а спеціальні інформаційні стенди, які можна відсканувати за допомогою смартфона, проведуть гостей міфологічними стежками та ознайомлять з усіма загадками Праукраїни. На полі також працюватимуть лялькові театри та сферичне кіно з тематичними фільмами. Окрім цього, до свята Спаса розроблені унікальні майстер-класи з карвінгу - художнього різьблення на фруктах та овочах. Ви знали, що в Україні є унікальні майстри з цього виду мистецтва, які можуть перетворити звичайне яблуко у портрет людини? У нас ви зможете побачити це на власні очі!», - розповідає керівник компанії-оператора Співочого поля - Grand Event Денис Погорєлко.

Вже традиційно на території головного event-парку цього літа на вас чекають такі розваги та локації:

найдовша всесезонна тюбінг гірка: 70 м справжнісінької радості та адреналіну для дітей та дорослих;

дитячий парк атракціонів, де батьки можуть залишити дитину під доглядом;

перший та найбільший у центрі Києва мотузковий парк;

кінотеатр під відкритим небом;

ярмарок хендмейду;

майстер-класи;

пікніки.

Години роботи з 9:00 до 21:00, без вихідних.

Адреса: вул. Лаврська, 33 (15 хвилин від метро «Арсенальна»).

Вхід: 50 гривень - дорослий, дитячий - 25 гривень.

Для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.