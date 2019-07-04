Негрич: Щоб не влаштовувати киянам транспортних блокад, потрібно з розумом підійти до планування ремонтів



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Депутат Київради Микола Негрич

Депутат пропонує запровадити стратегічне планування ремонтів доріг

Підходити стратегічно до ремонтів доріг та мостів у столиці за рік або два до початку робіт пропонує депутат Київради Микола Негрич. Про це він заявив у коментарі журналістам.

Негрич переконаний, що таким чином вдасться уникнути тих транспортних колапсів, які є у столиці сьогодні.

«Сьогодні частина районів Києва абсолютно відрізана від центру міста. Ремонтують колії трамвая, мости, дороги – і усе одночасно. Більше того, учора ми дізнались, що ремонт Шулявського мосту затягується, тому що він залежить від знесення будівлі «Більшовика». Якби у нас було стратегічне планування ремонтів та створена відповідна карта ремонтів, таких ситуацій не виникало б», - вважає Негрич.

Депутат також додав, що значно складніше вести роботи, коли в Києві досі немає нового Генерального плану.

«Сьогодні кияни живуть за генпланом, який вже морально застарів. А прийняття нового затягується. Тому я впевнений, що ми маємо прискорити прийняття цього документу, перейти до зонування територій, і тоді не буде виникати питань, що і коли має зноситись, а що – будуватись. Це полегшить життя багатьом людям», - додав Негрич.

Він схвально оцінив ремонтні роботи, які сьогодні проходять у місті.

«Це великий плюс, що ми сьогодні ремонтуємо Шулявський міст, кладемо новий асфальт майже у всіх районах міста. Тому наступний крок – це стратегічне планування таких ремонтів. Мінімум за пів року до початку робіт усе має бути узгоджено, а ремонти не повинні так накладатись один на один, що кияни кілька годин змушені добиратись до роботи», - резюмував Негрич.

Як відомо, зараз у столиці ремонтують Шулявський шляхопровід, через що було обмежено рух транспорту. Утім ремонт може затягнутись через знесення одного із приміщень колишнього заводу «Більшовик».

Нагадаємо, раніше Микола Негрич заявив, що розпочати оновлення «хрущовок» в Україні можна лише після прийняття відповідної законодавчої бази.