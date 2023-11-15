У столиці прорвало трубу з гарячою водою: затоплений підземний перехід (відео)

Наразі інформації про постраждалих не надходило

У Києві прорвало трубу з гарячою водою вночі 15 листопада. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, на вулиці Саперно-Слобідській. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Як повідомляють у мережі, окріп залив всю вулицю. Вода повністю затопила підземний перехід. Постраждалих немає. На відео помітно, як пар від води здіймається над вулицею.

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Раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі столиці біля залізничних колій виявлено 20 кг ртуті. Служби порятунку надійшло повідомлення щодо ємності з невідомою речовиною біля залізничних колій. Прибувши на місце, відділення хіміків встановили, що в металевій ємності знаходиться близько 20 кг ртуті. Зазначається, що ртуть герметично запакували та передали фахівцям КАРС для подальшої утилізації.