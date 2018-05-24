Невдале пограбування: крадіїв акумулятора з автівки впіймали «на гарячому»

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Автомобіль, з якого зловмисники викрали акумулятор

Дії зловмисників помітили свідки, які відразу викликали правоохоронців

У Подільському районі Києва поліцейські затримала двох чоловіків на крадіжці акумулятора із автомобіля. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

До чергової частини Подільського управління поліції від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що біля автомобіля на парковці стоять двоє підозрілих чоловіків. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, за допомогою інструментів спільники відкрили капот автомобіля, звідки викрали акумулятор.

Отримавши прикмети правопорушників, дільничні офіцери поліції неподалік від місця вчинення злочину помітили двох чоловіків, схожих за описом на крадіїв.

«Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, це - 33-річні місцеві мешканці. Речові докази вилучили. Перевіряється інформація про причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території району», - додав Іщенко.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Затриманим оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт.