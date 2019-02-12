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    У Києві невідомий обстріляв автомобіль прокурора

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    У Києві невідомий обстріляв автомобіль прокурора

    Пострілом пошкоджено заднє скло автомобіля

    У Києві невідомий стріляв в автомобіль, що належить прокуророві Генеральної прокуратури України. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

    Подія сталася вночі у Печерському районі столиці. Невстановлена особа здійснила постріл з пневматичної зброї в автомобіль Toyota Camry. Пострілом пошкоджено заднє скло автомобіля з правого боку.

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    Постраждалих внаслідок інциденту немає.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 ККУ України – умисне знищення або пошкодження майна.

    Як повідомлялося, 12 лютого невідомі обстріляли авто Nissan, вкрали звідти сумку, в якій було 40 тисяч доларів, і зникли з місця події. Поліція ввела план «Перехоплення».

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