Невідомі «замінували» «Глобус» на Майдані Незалежності



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Наразі правоохоронці проводять перевірку у торговельно-розважальному центрі

Сьогодні, 1 квітня, невідомі повідомили про замінування ТРЦ «Глобус», що знаходиться на Майдані Незалежності в Києві.

Як інформує прес-служба столичної поліції, на спецлінію 102 звернувся представник торговельно-розважального центру. Він повідомив, що на електронну пошту закладу надійшов лист про замінування будівлі.

За викликом відразу виїхали фахівці профільних служб для проведення перевірки торговельних приміщень та прилеглої території.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.