В центрі Києва аноніми «замінували» готель



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За викликом на вул. Інститунську виїхали фахівці профільних служб для перевірки об'єкта та прилеглої до нього території

Правоохоронці проводять евакуацію близько 150 осіб

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування готелю у Києві на вулиці Інститутській.

Про це 31 березня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Правоохоронці отримали інформацію про замінування будівлі на вулиці Інститутській. За викликом відразу виїхали фахівці профільних служб для перевірки об'єкта та прилеглої до нього території», - заявили в поліції.

Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, наряди патрульних, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники. Відбувається евакуація близько 150 осіб.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. По закінченню обстеження буде надано правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 27 березня протягом години по спецлінії 102 надійшло чотири повідомлення щодо замінування торгівельно-розважальних центрів та розважального клубу у Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

Жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не було виявлено.