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    Невтішна статистика: за добу у Києві сталося понад 100 ДТП

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    <span>На Бориспільському шосе в Києві DAF з'їхав з дороги, зніс близько десяти метрів відбійника і врізався в стовп</span> - Невтішна статистика: за добу у Києві сталося понад 100 ДТП
    На Бориспільському шосе в Києві DAF з'їхав з дороги, зніс близько десяти метрів відбійника і врізався в стовп
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП постраждали дев'ять осіб

    За минулу добу у столиці сталося 114 дорожньо-транспортних пригод, із них дев’ять – з постраждалими.

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху з посиланням на дані Патрульної поліції Києва.

    Травмувалися дев’ятеро людей: шестеро пішоходів та троє водіїв.

    Усі наїзди на пішоходів попередньо сталися на пішохідних переходах за такими адресами: вул. Бойчука, 6; Гната Юри, 8; Генерала Жмаченка, 20, Довженка, 3; Харківське шосе, 179; Хрещатик, 23.

    Унаслідок зіткнення на Брест-Литовському шосе Lexus та Mersedes-Benz у водійки Lexus черепно-мозкова травма.

    Травма голови – у водія Nissan, який не розминувся на Дніпровській набережній з Honda.

    На Голосіївському проспекті не поділили дорогу Volkswagen, Skoda та ВАЗ, водійка Skoda була вагітною.

    Нагадаємо, вранці 3 березня у Києві сталися дві серйозні ДТП.

    Днями сталася велика ДТП на проспекті Перемоги в Києві, в результаті якої пошкоджень зазнали шість автомобілів. Винуватцем аварії був п'яний водій автомобіля Rover.

    Національна поліція України ДТП Київ статистика водій автомобіль
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