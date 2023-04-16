У Брянську впав начинений вибухівкою безпілотник

Уламки дрона виявили в лісі за кілька кілометрів від міста

У Брянську знайшли безпілотник, начинений вибухівкою. По це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Як стверджує ЗМІ, уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель – вони лежали у лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева.

«Серед уламків була й бомба, імовірно, безпілотник ніс заряд із пластичної вибухової речовини», – сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, 11 квітня, російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотника із вибухівкою на аеропорт російського Бєлгорода, розташованого за 30 км від кордону з Україною.

Раніше російська влада заявляла про атаку дронів на Брянську область РФ.