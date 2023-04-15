У Маріуполі прогриміли потужні вибухи
Деталі «бавовни» в Маріуполі з’ясовуються
У суботу, 15 квітня, близько 10:40 у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
«Щойно два потужних вибухи в Маріуполі», – написав він у Telegram.
Деталі «бавовни» з’ясовуються.
Андрющенко також повідомив, що 14 квітня в Маріуполі «знов була топ-русня». «Мраzота водила вулицями Сергія Кірієнка (заступник глави адміністрації президента країни-агресорки – ред.) та вирішували, як та коли запустити перевалку зерна в Маріупольському порту», – розповів він.
Як відомо, російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі готуються до оборони та запеклих боїв.
Останнім часом почастішали вибухи в Маріуполі. Після низки вибухів у місті росіяни почали переміщувати системи протиповітряної оборони.
Коментарі — 0