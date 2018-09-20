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    Нічний підпал автівок у Києві: поліція відкрила провадження

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    В результаті пожежі постраждали шість автомобілів - Нічний підпал автівок у Києві: поліція відкрила провадження
    Фото: Інформатор
    В результаті пожежі постраждали шість автомобілів

    Криміналісти провели ретельний огляд території, аби встановити справжні причини загоряння автомобілів

    Вночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення, що на проспекті Григоренка горять автомобілі. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група у повному складі. Про це повідомляє прес-служба поліція Києва.

    Рятувальники загасили полум'я, втім п'ять іномарок були частково пошкоджені вогнем.

    На місці події до працівників поліції звернулись із відповідними заявами власники пошкодженого автотранспорту. Криміналісти провели ретельний огляд території, аби встановити справжні причини загоряння автомобілів.

    Слідчим відділом Дарницького управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за  ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, 20 вересня на автомобільній стоянці за адресою вулиця Григоренка, 1 у Дарницькому районі Києва сталася масштабна пожежа: невідомі підпалили машину громадського активістаВ результаті пожежі постраждали ще п'ять машин, які в цей момент знаходилися поруч з палаючим авто.

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