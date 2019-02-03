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    Новий робочий тиждень у столиці розпочнеться з туману

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    На дорогах у Києві буде ожеледиця - Новий робочий тиждень у столиці розпочнеться з туману
    На дорогах у Києві буде ожеледиця

    Синоптики попередили про туман у Києві 4 лютого

    У Києві завтра, 4 лютого, туман, видимість 200-500 м, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Нагадаємо, у Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.

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