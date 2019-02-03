Новий робочий тиждень у столиці розпочнеться з туману

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На дорогах у Києві буде ожеледиця

Синоптики попередили про туман у Києві 4 лютого

У Києві завтра, 4 лютого, туман, видимість 200-500 м, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.