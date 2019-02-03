Новий робочий тиждень у столиці розпочнеться з туману
-
Розсилка
На дорогах у Києві буде ожеледиця
Синоптики попередили про туман у Києві 4 лютого
У Києві завтра, 4 лютого, туман, видимість 200-500 м, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, у Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.