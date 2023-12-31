Головна Київ Новини
search button user button menu button

Святкові дні в Києві: що відомо про комендантську годину та роботу громадського транспорту

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Святкові дні в Києві: що відомо про комендантську годину та роботу громадського транспорту
Станції метрополітену в режимі перевезень працюють орієнтовно до 22:20 (залежно від станції)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття

Київська міська державна адміністрація нагадала про необхідність дотримуватися правил безпеки у новорічні дні та наголосила, що транспорт 31 грудня працює до 22.30, а комендантська година діє з 00:00 до 05:00. Про це повідомили на сайті КМДА.

«В останні дні 2023 року ворог щосили атакував Україну. На жаль, атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці, рятувально-пошукова операція триває досі», – йдеться у повідомленні. 1 січня в Києві буде оголошено днем жалоби. «Проте, ми зустрічатимемо Новий рік із надією в серцях та з міцною вірою – у Збройні сили України, в нашу перемогу», – запевнили в КМДА і подякували всім, хто захищає незалежність України, а також комунальникам, дорожникам, енергетикам, лікарям, вчителям та вихователям, рятувальникам, працівникам зеленбудів та інших муніципальних структур, які щодня, навіть у дні найстрашніших обстрілів, виходили на роботу, піклувалися про Київ та його жителів. 

«Обовʼязково дотримуйтеся комендантської години. Так, у столиці вона діє щодня з 00:00 до 05:00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки», – наголосили у КМДА.

Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Наземний громадський транспорт курсує вулицями столиці до 22:30. Станції метрополітену в режимі перевезень працюють орієнтовно до 22:20 (залежно від станції), у режимі укриття – 46 підземних станцій цілодобово.

Розклад руху наземного громадського транспорту можна дізнатися за посиланням. Детальна інформація про режим роботи станцій метрополітену доступна за посиланням.

У КМДА закликали у разі оголошення повітряної тривоги переходити в найближче укриття. З оновленою мапою укриттів і пунктів обігріву можна ознайомитися в застосунку «Київ Цифровий».

Також у КМДА звернули увагу, що у столиці заборонена реалізація (продаж, торгівля) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск. Правоохоронні органи реагуватимуть на такі випадки відповідно.

Нагадаємо, понад 20 людей загинули внаслідок атаки на Київ 29 грудня.

Теги: Київ столиця громадський транспорт комендантська година

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські «Королі магії» викликали справжнього Святого Миколая під час феєричного шоу
Українські «Королі магії» викликали справжнього Святого Миколая під час феєричного шоу
5 грудня, 19:26
Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці зупинено з міркувань безпеки
Чому закрилося метро на Теремки? З'явилася нова скандальна версія
8 грудня, 18:29
Мікроавтобус у 2019 році провалився під асфальт просто під час руху
Попередження Кличку. Мережа пригадала подію, яка сталась на Деміївці у 2019 році (фото)
18 грудня, 11:04
Обмеження на ділянці «Теремки» – «Деміївська» вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями
Закриття метро у Києві: обурені мешканці звинувачують Януковича, Кличка та попередників
8 грудня, 15:20
У Києві пошкоджено водопровідну мережу
В одному із районів столиці через ракетний удар пошкоджено водопровід
13 грудня, 05:48
У Києві виникли пожежі внаслідок ракетної атаки
Кличко повідомив про падіння ракети на територію лікарні: у столиці понад 50 постраждалих
13 грудня, 06:14
Правоохоронці реєструють мешканців багатоповерхівки у Дніпровському районі, квартири яких зазнали пошкоджень
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва
13 грудня, 16:27
Амбасадором курсу став Андрій Хливнюк – фронтмен гурту «Бумбокс» і воїн ЗСУ
У січні стартує безоплатний курс для охочих перейти на українську мову
28 грудня, 11:43
Понад 30 киян постраждали в результаті масованого ракетного удару 29 грудня
1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби
Вчора, 13:05

Новини

Атака на столицю 29 грудня забрала життя 23 киян
Атака на столицю 29 грудня забрала життя 23 киян
Святкові дні в Києві: що відомо про комендантську годину та роботу громадського транспорту
Святкові дні в Києві: що відомо про комендантську годину та роботу громадського транспорту
Ресторан, який полюбляє Микола Тищенко, втрапив у скандал із військовим (відео)
Ресторан, який полюбляє Микола Тищенко, втрапив у скандал із військовим (відео)
ЦУМ Київ закупив тепловізори і прилади нічного бачення для військових на запорізькому напрямку
ЦУМ Київ закупив тепловізори і прилади нічного бачення для військових на запорізькому напрямку
Понад 20 людей загинули внаслідок атаки на Київ 29 грудня
Понад 20 людей загинули внаслідок атаки на Київ 29 грудня
Атака на Київ 29 грудня: кількість загиблих зросла до 19
Атака на Київ 29 грудня: кількість загиблих зросла до 19

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях
66K
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
33K
Путін, пам'ятай про 30 грудня 2006 року
32K
Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина
21K
Оборона Авдіївки: ЗСУ виконали три важливих завдання
15K
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua