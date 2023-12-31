Святкові дні в Києві: що відомо про комендантську годину та роботу громадського транспорту

Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття

Київська міська державна адміністрація нагадала про необхідність дотримуватися правил безпеки у новорічні дні та наголосила, що транспорт 31 грудня працює до 22.30, а комендантська година діє з 00:00 до 05:00. Про це повідомили на сайті КМДА.

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«В останні дні 2023 року ворог щосили атакував Україну. На жаль, атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці, рятувально-пошукова операція триває досі», – йдеться у повідомленні. 1 січня в Києві буде оголошено днем жалоби. «Проте, ми зустрічатимемо Новий рік із надією в серцях та з міцною вірою – у Збройні сили України, в нашу перемогу», – запевнили в КМДА і подякували всім, хто захищає незалежність України, а також комунальникам, дорожникам, енергетикам, лікарям, вчителям та вихователям, рятувальникам, працівникам зеленбудів та інших муніципальних структур, які щодня, навіть у дні найстрашніших обстрілів, виходили на роботу, піклувалися про Київ та його жителів.

«Обовʼязково дотримуйтеся комендантської години. Так, у столиці вона діє щодня з 00:00 до 05:00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки», – наголосили у КМДА.

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Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Наземний громадський транспорт курсує вулицями столиці до 22:30. Станції метрополітену в режимі перевезень працюють орієнтовно до 22:20 (залежно від станції), у режимі укриття – 46 підземних станцій цілодобово.

Розклад руху наземного громадського транспорту можна дізнатися за посиланням. Детальна інформація про режим роботи станцій метрополітену доступна за посиланням.

У КМДА закликали у разі оголошення повітряної тривоги переходити в найближче укриття. З оновленою мапою укриттів і пунктів обігріву можна ознайомитися в застосунку «Київ Цифровий».

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Також у КМДА звернули увагу, що у столиці заборонена реалізація (продаж, торгівля) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск. Правоохоронні органи реагуватимуть на такі випадки відповідно.

Нагадаємо, понад 20 людей загинули внаслідок атаки на Київ 29 грудня.