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У січні стартує безоплатний курс для охочих перейти на українську мову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У січні стартує безоплатний курс для охочих перейти на українську мову
Амбасадором курсу став Андрій Хливнюк – фронтмен гурту «Бумбокс» і воїн ЗСУ
фото з відкритих джерел

Долучитися до курсу можна з будь-якої точки світу

Українці можуть зареєструватися на перший у 2024 році курс для охочих перейти на українську. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Амбасадором курсу став Андрій Хливнюк – фронтмен гурту «Бумбокс» і воїн ЗСУ.

«Кажуть, що звичку можна сформувати за 21 день. Із проєктом Єдині ви точно заговорите українською, адже навчання триває 28 днів. Говори українською – наближай Перемогу!», – зазначають організатори.

Старт курсів – 8 січня. Тривалість – 28 днів. Навчання безоплатне.

Долучитися можна з будь-якої точки світу.

Протягом курсу на вас очікують:

  • щоденні завдання та навчальні матеріали;
  • вебінари та онлайн лекції;
  • розмовні клуби у зручному форматі (онлайн чи офлайн);
  • аудіоматеріали для кращого засвоєння знань;
  • спеціальні відзначки для найактивніших учасників спільноти;
  • Friendly-чати для спілкування українською у вузькому колі.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року, набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Читайте також: Чи легко це – перейти з російської мови на українську?
Теги: Київ українці

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