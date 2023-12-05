Українські «Королі магії» викликали справжнього Святого Миколая під час феєричного шоу

У київському торгово-розважальному центрі Gulliver зіркові ілюзіоністи Magic 5 відкрили різдвяну ялинку

Популярні українські YouTube блогери-ілюзіоністи Magic 5 влаштували казкове шоу у ТРЦ Gulliver. Більше тисячі глядачів спостерігали за магічним перфоменсом зіркових фокусників братів Томашевських. Під час заходу гостей вражали інтерактивні конкурси, фантастичні трюки з вогнем та розіграш корисних подарунків.

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Кульмінацією видовищного дійства стала поява улюбленця дорослих та дітей – справжнього Святого Миколая.

Виступ Magic 5 в одному з найбільших ТРЦ країни став святковим запрошенням на головну магічну подію цієї зими. Вже 19 грудня фокусники влаштують прем'єру незабутнього шоу «Королі Магії рятують Новий Рік!» у столичному концерт-холі Bel Etage. Своїм виступом ілюзіоністи радуватимуть публіку тричі на день протягом тижня.

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На глядачів чекають яскраві циркові номери, веселий настрій та фантастичні ілюзії від братів Томашевських з Magic 5.

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Професійні ілюзіоністи України Дмитро та Артур Томашевські прославилися своїми оригінальними фокусами. YouTube-канал Magic 5 має 11 мільйонів підписників та більш ніж мільярд переглядів.