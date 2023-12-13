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В одному із районів столиці через ракетний удар пошкоджено водопровід

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В одному із районів столиці через ракетний удар пошкоджено водопровід
У Києві пошкоджено водопровідну мережу
фото ілюстративне

Пошкодження сталося через падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги

У ніч на 13 грудня у Дніпровському районі столиці внаслідок ворожої атаки було пошкоджено водопровід. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що пошкодження водопровідної мережі сталося внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.

За словами Кличка, аварійні бригади вже працюють на місці, щоб оперативно ліквідувати пошкодження.

Нагадаємо, уночі 13 грудня в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

У Києві тривала повітряна тривога, повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння.

Після роботи ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста. 

На місці обстрілів триває робота рятувальників.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ водопостачання тривога

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